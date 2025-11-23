Eyüpsultan Hamsi Festivali'nde İhlas Vakfı'na Plaket

Eyüpsultan’daki Hamsi Festivali'nde İhlas Vakfı'na ilçeye katkıları nedeniyle plaket verildi; Mahmut Kemal Aydın birlik ve Eyüpsultan'ın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:23
Eyüpsultan Hamsi Festivali'nde İhlas Vakfı'na Plaket

İstanbul Valiliği ve Düğmeciler Mahallesi işbirliğiyle düzenlenen Hamsi Festivali

İhlas Vakfı'na ilçeye katkılarından dolayı plaket verildi

İstanbul Valiliği ile Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle düzenlenen Hamsi Festivali kapsamında İhlas Vakfı'na ilçeye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Programda konuşan İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, festivalin birlik ve beraberlik görüntüsüne dikkat çekti ve Eyüpsultan'ın tarihi önemine vurgu yaptı. Aydın, törendeki konuşmasında şunları ifade etti: "Çok güzel bir görüntü var burada; birlik ve beraberlik görüntüsü. Eyüpsultan Camii’nin kapısından içeri girdiğinizde mihrabın sol tarafında bir yazı vardır. Orada der ki; ’Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bağli, Rasul-i Ekrem’in Yari Ebayup El Ensari’ Ne demek istiyor biliyor musunuz? Bu şehrin halkına bu nimet yetişmez mi? Sevgili Peygamberimizi 7 ay evinde misafir eden Eyüpsultan Hazretleri İstanbul’u şereflendi. Bundan büyük nimet olur mu? Bundan büyük bir hediye olur mu? Sevgili Peygamberimizi gidip ziyaret edemeyenler, Eyüpsultan Hazretlerini gidip ziyaret ediyorlar, onun şefaatini talep ediyorlar"

Etkinlikte söz alan Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, "Bugün burada sadece Karadeniz’in bereketini değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi, komşuluk kültürümüzü de kutlamak için bir aradayız. Muhtarlık olarak bugüne kadar yaptığımız her çalışmanın, her sosyal etkinliğin en önemli unsuru mahallemizde birlik, beraberlik ve komşuluğun ön plana çıkarılması olmuştur" dedi.

Katılımcılardan Cemal Kavaklıoğlu etkinlikle ilgili, "Biz bu mahallede oturuyoruz. İlk defa böyle şenlik oluyor. Biz de geldik. Eşimizle, dostumuzla geldik. Vatana millete hayırlı olsun diyelim" şeklinde konuştu. Pınar Cesur ise, "Çok güzel, mahallemiz adına mutlu olduk. Belediye başkanımız gelmiş, muhtarımız burada. Halkla iç içe güzel şeyler, hep böyle şeylere tanık olmak isteriz" diye konuştu.

Programa Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, önceki dönem Eyüpsultan Belediye Başkanları Ahmet Genç ve Deniz Köken, MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Lokman Çelik ile çok sayıda davetli katıldı.

