Eyüpsultan Meclisi'nde Karadolap İmar Planı Tartışması

Eyüpsultan Belediye Meclisi toplantısında, Karadolap Mahallesi imar planı ile ilgili sorunlar masaya yatırıldı. Toplantı, Meclis 1. Başkanvekili Şanal Egemen Cantimur yönetiminde belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Camilerle İlgili Soru Önergeleri

Gündem dışı bölümünde AK Parti meclis üyesi Ceren Çolak tarafından ilçedeki iki cami projesine ilişkin sözlü soru önergesi verildi. Çolak, Rami Bir Nefes Parkı içindeki ve önceki dönemde yenilenmek üzere yıkılan Dumlupınar Camisinin henüz yapılmadığını, bölgede başka cami olmadığı için vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirtti.

İslambey Mahallesi'ndeki Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önündeki alanda yeni bir cami planlandığını aktaran Çolak, "Her iki proje için de bağışçı hazır, proje hazır, yatırım ödemesi hazır. Buna rağmen inşaatın başlatılmasına müsaade edilmediğini öğrendik. Her iki projenin de ne zaman hayata geçirileceği konusunda Eyüpsultan kamuoyunun bilgilendirilmesi adına cevap talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çolak'ın camilerle ilgili sözlü soru önergesi oy birliği ile kabul edilerek, başkanlık makamına havale edildi.

Göktürk Köprüsü Sorusu

Çolak'ın diğer soru önergesinde ise Göktürk Mahallesi'nde, Özgecan Aslan Parkı'nın yanında Göktürk'e yeni giriş olarak planlanan köprünün durumu soruldu. Köprünün tamamlandığı halde hizmete alınmadığını belirten Çolak, "Vatandaşlarımız her gün bu köprünün önünden geçmekte, tamamlanmış bir eserin neden kullanılmadığını sormaktadır. Göktürk gibi hızlı büyüyen ve trafik yükü her geçen gün artan bir mahallede böylesine önemli bir ulaşım yatırımı bitirilmesine rağmen açılmıyorsa, akıllara ister istemez neden bekletiliyor sorusu gelmektedir. Göktürk halkı gecikmiş bir açılışı değil zamanında hizmeti hak etmektedir." dedi.

Soru önergesi oy birliği ile başkanlık makamına havale edildi.

Karadolap 1/1000'lik Planı Tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Metin Çırpan da Karadolap Mahallesi'nde 1/1000'lik plana ilişkin mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Bölgedeki, mahkemelik ve özel mülkiyette kalan alanla ilgili durumu anlatan Çırpan, şunları söyledi:

"O imar planını yapan büyükşehir ve ilçe bürokrasisindeki arkadaşlar keşke oraya gidip baksalardı. Orada 4 bin metrekare yer nerede var? 2024 seçimlerine bilhassa Cumhuriyet Halk Partili adaylar gelip orada insanlara 'Biz buranın sorunu çözeceğiz.' diye taahhüt verdiler. Hatta yazılı taahhütleri bende de oradaki vatandaşlarda da var. 'Biz burada Ali Tüfekçi'ye başka bir yerden yer vereceğiz.' denildi. İnsanlar bu sözlere itibar ederek gerekli siyasi desteği verdi. Bu planlar orada 50 yıldır, 100 yıldır oturan vatandaşın lehine yapılmalıydı."

Çırpan, sorunun çözümü için ilçe ve büyükşehir belediyelerinin inisiyatif almasını, bakanlıkla ilgili bir konu çıkması halinde ise kendilerinin destek vereceklerini söyledi.

CHP'den Yanıt

CHPli meclis üyesi Ali Öztürk ise Karadolap ile ilgili sorulara yanıt vererek, sorunun kendilerinden çok daha önceye dayandığını belirtti. Öztürk, "Biz çözmek için mücadele ediyoruz. Emin olun oradaki yurttaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşmasını CHP meclis üyeleri olarak gönülden istiyoruz. Bunun için de mücadele ediyoruz. Buna AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri de destek olsun. Allah'ın izni ile çözeceğiz." ifadelerini kullandı.