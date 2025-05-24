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Eyüpsultan Öğretmenlerinden Gazze'ye Resimlerle Destek

Eyüpsultan'daki öğretmenler, 'Renklerin ardında Gazze' etkinliğiyle İsrail'in soykırımına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:46
Eyüpsultan Öğretmenlerinden Gazze'ye Resimlerle Destek

Eyüpsultan'dan Gazze İçin Resimli Destek

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), 'Renklerin ardında Gazze' temasıyla düzenlediği etkinlikte, öğretmenler İsrail'in soykırımına dikkat çekti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ESÖNDER Öğretmenler Komisyonu tarafından Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte, 'malzeme bizden, ilham sizden' sloganıyla hazırlanan resim boyama atölyesinde öğretmenler, Kudüs temalı çizimler ve boyamalar yaptı.

Öğretmenler, Gazze'nin kalplerindeki yerini yansıttıkları resimler aracılığıyla bölgede yaşanan soykırım konusuna dikkat çekmeyi ve sanat yoluyla farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER) "Renklerin ardında Gazze" temasıyla...

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER) "Renklerin ardında Gazze" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, resimleriyle İsrail'in soykırımına dikkati çekti.

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER) "Renklerin ardında Gazze" temasıyla...

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER) "Renklerin ardında Gazze" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, resimleriyle İsrail'in soykırımına dikkati çekti.

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