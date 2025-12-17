Eyyübiye’de Fabrika Yolları Tamamlandı — Başkan Mehmet Kuş İnceledi

Eyyübiye’de fabrİka yolları tamamlandı

Başkan Mehmet Kuş tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akçamescit Mahallesi’nde fabrika yolları olarak bilinen bölgede yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulundu.

Kuş, asfalt çalışması tamamlanan yolu gezerek, yapılan işlerin bölge halkı ve esnaf için hayırlı olmasını diledi. İlçe genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan ve Fen İşleri Müdürlüğü ekibiyle birlikte yürütülen yol çalışmalarını değerlendiren Kuş, bölgedeki esnafın sıcak asfalt talepleri doğrultusunda bu ay için program yaptıklarını ve geçen hafta başlayan çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Kuş, yeni yolların sağlıklı ve huzurlu şekilde kullanılmasını dileyerek; ilçe merkezi, kırsal ve sanayi bölgelerinde hem sıcak asfalt hem de sathi kaplama işlerinin süreceğini ve yol sorununu tamamen çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

Eyyübiye Belediyesi, ilçe merkezindeki 12 mahallede doğalgaz şebeke çalışmaları nedeniyle tahrip olan onlarca sokak ve caddede yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Önceki dönemde ilçe kırsalında kurulan beş ayrı konkasör şantiyesi ve onlarca ekiple yapılan çalışmalar sonucunda tüm köy içi yollarda stabilize çalışmaları tamamlanmıştı.

Büyük kısmında statik kaplama asfalt çalışmasının da gerçekleştirildiği Eyyübiye kırsal mahallelerindeki yol çalışmaları, önümüzdeki günlerde tekrar başlayacak.

EYYÜBİYE’DEKİ YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI