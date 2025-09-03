Eyyüp Kadir İnan Van'da: "Dünkü ihraç kararı CHP'nin çelişkisini ortaya koyuyor"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Van Edremit'te düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Uygulama Oteli konferans salonunda yapılan buluşmada İnan, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunup AK Parti'nin yürüttüğü politika ve yatırımları savundu.

CHP'ye yönelik eleştiriler

İnan, CHP'nin son kararlarına ilişkin, "CHP'nin bugün rantçıların esir aldığı, dar kadrocu anlayışın pençesinde kıvrandığını dün gece gördük. Yıllarca kendi partilerine emek vermiş isimler bir kalemde, bir saatte, bir gecede siliniyor" dedi. İnan, "Dünkü ihraç kararı, aslında CHP'nin içine düştüğü çelişkiyi ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef alan İnan, Genel Merkez için "tutsak" benzetmesi yaparak, Özel'in karar alma mekanizmasının dışarıdan etkileniyor olduğunu savundu. İnan, "Baba ocağı bugün rantçıların, hırsızların, hizipçilerin elinde" diyerek partinin iç yapısına sert eleştiriler yöneltti.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu

Toplantıda ülke güvenliği ve terörle mücadeleye dikkat çeken İnan, "Terörsüz Türkiye sürecinin önemine işaret ederek, bu coğrafyanın tarih boyunca imtihanlarla sınandığını" belirtti. İnan, Van başta olmak üzere bölgedeki barış ve kardeşlik mesajını şu sözlerle özetledi: "Bu milletin iradesini karanlık odak, hiçbir taşeron örgüt teslim alamaz. Terör örgütlerinin yok etmeye çalıştığı kardeşlik ruhu, Van'ın sokaklarında dimdik ayaktadır."

Van yatırımları, gençlik ve eğitim

AK Parti'nin Van'a yaptığı yatırımları aktaran İnan, "Sadece Van'a yaptığımız yatırımların değeri 600 milyar lira'yı bulmuş durumda" dedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine dikkat çeken İnan, üniversitenin yaklaşık 25 bin öğrencisi olduğunu ve bu yıl 4 bin 738 gencin üniversiteyi tercih ettiğini söyledi. İnan, bu verileri "Bu değişimin adı Terörsüz Türkiye'dir" sözleriyle ilişkilendirdi.

İnan, Van'ın doğal ve kültürel değerlerinin öne çıkarılacağını belirterek, "Huzur ve güven ortamının sağlandığı Van'ın bundan sonra terörle değil gölüyle, Akdamar Adası'yla, Muradiye Şelalesi'yla anılması için kararlıyız" dedi. Gençlik merkezleri, stadyumlar, spor tesisleri ve millet bahçeleri gibi projelere vurgu yaptı.

AK Parti'nin hedefleri ve çağrılar

Konuşmasında oy hedeflerine de değinen İnan, "Herkes emin olsun biz 2028'de yüzde 50'nin üzerine çıkacak bir zafere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oyumuzu her geçen gün artırarak ilerliyoruz" dedi. İzmir milletvekili olduğunu hatırlatan İnan, kent yönetimine ilişkin eleştirilerde de bulundu ve ülkenin şehircilik anlayışına dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ile AK Parti Milletvekilleri Büşra Paker, Ali Taylan Öztaylan, MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Tuncer ve Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Volkan Demirel de yer aldı. Kayatürk ve Türkmenoğlu konuşmalarında Van'daki gelişmelere ve yapılacak çalışmalara dair destek mesajları verdi.

İnan, konuşmasında ayrıca "Devletinize güvenin, Cumhurbaşkanınıza, liderinize güvenin" çağrısını yineleyerek sürecin her aşamasında şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (sağda), Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.