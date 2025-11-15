Ezeiza'da Şiddetli Patlama: Sanayi Bölgesinde 22 Yaralı

Buenos Aires yakınındaki Ezeiza'da sanayi bölgesindeki patlama ve yangında 22 kişi yaralandı, uçuşlar etkilendi; soruşturma ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 20:32
Ezeiza'da Şiddetli Patlama: Sanayi Bölgesinde 22 Yaralı

Ezeiza'da sanayi bölgesinde şiddetli patlama: 22 yaralı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e yakın Ezeiza kentinin Carlos Spegazzini semtindeki sanayi bölgesinde dün yerel saatle 21.00 sıralarında şiddetli patlamalar meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Olay, başkentteki Ministro Pistarini Havalimanına yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yaşandı.

Can kaybı ve yaralanmalar

Yetkililer, yaşanan patlama ve yangında 22 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Yaralılar arasında solunum sorunları yaşayan bir kalp hastası ile bir hamile kadının bulunduğu belirtildi.

Hasar ve etkilenen tesisler

Ezeiza Belediye Başkanı Gaston Granados, olayın nedeninin henüz tespit edilemediğini söyleyerek bölgedeki 5 tesiste yangın çıktığını aktardı. Granados, bu tesislerden birinin kimyasal, diğerinin ise plastik fabrikası olduğunu bildirdi. Patlamanın şiddeti nedeniyle yakınlardaki evlerin camlarında hasar oluştuğu ve bazı yerlerde yapısal zararlar meydana geldiği ifade edildi.

Başkan Granados, yangında en çok zarar gören unsurların tarım kimyasalları ve gübrelerin depolandığı alanlar olduğunu, yangının hızla yayıldığını belirtti.

Müdahale ve sağlık önlemleri

Buenos Aires Sivil Savunma Teşkilatı Müdürü Fabian Garcia, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını ve bunun karmaşık bir süreç olduğunu, kontrol altına alınmasının uzun süreceğini kaydetti.

Bölgedeki Cuenca Alta Nestor Kirchner Hastanesi acil durum planının devreye sokulduğunu ve gerekli olması halinde daha fazla yaralının kabulüne hazır olunduğunu duyurdu.

Ulaşım ve halk uyarısı

Dumanların yüzlerce metre yüksekliğe ulaşması bazı uçuşların çevre havalimanlarına yönlendirilmesine veya iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer, bölgedeki duman nedeniyle halka sakin olmaları ve maske kullanarak korunmaları çağrısında bulundu.

Soruşturma ve kurtarma çalışmaları

Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken kurtarma ekipleri etkilenen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanana kadar bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

BUENOS AIRES (İHA) - ARJANTİN'İN BAŞKENTİ BUENOS AİRES'İN YAKININDAKİ EZEİZA KENTİNDEKİ SANAYİ...

BUENOS AIRES (İHA) - ARJANTİN'İN BAŞKENTİ BUENOS AİRES'İN YAKININDAKİ EZEİZA KENTİNDEKİ SANAYİ BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMA VE ÇIKAN YANGINDA 22 KİŞİ YARALANDI.

BUENOS AIRES (İHA) - ARJANTİN'İN BAŞKENTİ BUENOS AİRES'İN YAKININDAKİ EZEİZA KENTİNDEKİ SANAYİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Araç Kamerası Kaydetti: Trafik Magandası Aileyi Tehlikeye Atıp Yakalandı
2
Kırşehir’de mandıra kazası: yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
3
Samsun'da soba parladı: 2 kişi dumandan etkilendi, küçük kız kedisi için ağladı
4
Erciş'te Trafik Kazası: Volkswagen Golf Takla Attı, 3 Yaralı
5
Mardin'de 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 62 Sürücüye Ceza, 4 Araç Trafikten Men
6
Hatay Kırıkhan'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
7
Ataşehir’de kamyonet durağa daldı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?