Ezeiza'da Şiddetli Patlama: Sanayi Bölgesinde 22 Yaralı

Ezeiza'da sanayi bölgesinde şiddetli patlama: 22 yaralı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e yakın Ezeiza kentinin Carlos Spegazzini semtindeki sanayi bölgesinde dün yerel saatle 21.00 sıralarında şiddetli patlamalar meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Olay, başkentteki Ministro Pistarini Havalimanına yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yaşandı.

Can kaybı ve yaralanmalar

Yetkililer, yaşanan patlama ve yangında 22 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Yaralılar arasında solunum sorunları yaşayan bir kalp hastası ile bir hamile kadının bulunduğu belirtildi.

Hasar ve etkilenen tesisler

Ezeiza Belediye Başkanı Gaston Granados, olayın nedeninin henüz tespit edilemediğini söyleyerek bölgedeki 5 tesiste yangın çıktığını aktardı. Granados, bu tesislerden birinin kimyasal, diğerinin ise plastik fabrikası olduğunu bildirdi. Patlamanın şiddeti nedeniyle yakınlardaki evlerin camlarında hasar oluştuğu ve bazı yerlerde yapısal zararlar meydana geldiği ifade edildi.

Başkan Granados, yangında en çok zarar gören unsurların tarım kimyasalları ve gübrelerin depolandığı alanlar olduğunu, yangının hızla yayıldığını belirtti.

Müdahale ve sağlık önlemleri

Buenos Aires Sivil Savunma Teşkilatı Müdürü Fabian Garcia, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını ve bunun karmaşık bir süreç olduğunu, kontrol altına alınmasının uzun süreceğini kaydetti.

Bölgedeki Cuenca Alta Nestor Kirchner Hastanesi acil durum planının devreye sokulduğunu ve gerekli olması halinde daha fazla yaralının kabulüne hazır olunduğunu duyurdu.

Ulaşım ve halk uyarısı

Dumanların yüzlerce metre yüksekliğe ulaşması bazı uçuşların çevre havalimanlarına yönlendirilmesine veya iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer, bölgedeki duman nedeniyle halka sakin olmaları ve maske kullanarak korunmaları çağrısında bulundu.

Soruşturma ve kurtarma çalışmaları

Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken kurtarma ekipleri etkilenen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanana kadar bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

