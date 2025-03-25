Ezher Şeyhi: İsrail'in Gazze Katliamları İnsani Değerlere Saldırı

Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının insanlıktan uzak ve felaket boyutunda bir nefret içerdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:14
Ezher Şeyhi: İsrail'in Gazze Katliamları İnsani Değerlere Saldırı

Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamların "felaket boyutunda bir nefreti" ortaya koyduğunu ifade etti. Tayyib, bu saldırıların İsrail'in insanlıktan ve merhametten yoksun olduğunu kanıtladığını belirtti.

Ezher Kurumu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Şeyh Tayyib, yaklaşan Ramazan Bayramı’yla ilgili olarak Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'ye yönelik saldırılar gibi önemli kriz konuları değerlendirildi.

Şeyh Tayyib, İsrail’in ateşkesi bozmasına dikkat çekerek Gazze Şeridi’ndeki durumun kritik hale geldiğini vurguladı. Özellikle, İsrail'in Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği "terör saldırısının" da altını çizdi.

Tayyib, "Bu durum, sorunun yalnızca bir savaş veya masumların öldürülmesi meselesi olmadığını, aksine bu katliamların faillerinin tüm insani değerlere ait hislerden yoksun olduğunu gösteren korkunç bir nefret göstergesi olduğunu ortaya koymaktadır," ifadelerini kullandı.

Ateşkesi Bozan Saldırılar ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılara yeniden başladı. Bu süreçte, yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 670'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinli sayısı 50 bin 82'ye, yaralı sayısı ise 113 bin 408'e ulaştı. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini de reddederek Hamas'a karşı askeri gücünü artırma kararı aldığını duyurdu.

Hamas ise, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını ifade etti. Ayrıca İsrail'in saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleşiyor.

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