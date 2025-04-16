Ezidiler, Afrin'de Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Ezidilerden Birlik ve Beraberlik Mesajı

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin bölgesinde yaşayan Ezidiler, geleneksel törenlerle 'Kırmızı Çarşamba' bayramlarını coşkuyla kutladı. Burc Abdu köyünde gerçekleştirilen etkinliklere yerel yönetim temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı dikkat çekti.

Geleneksel Kutlama Törenleri

Köy meydanında bir araya gelen Ezidi toplumu, geleneksel kıyafetlerini giyerek halk oyunları sergiledi ve yöresel müzikler eşliğinde bayramın keyfini çıkardı. Kutlamalar sırasında, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayramın Sembolleri: Renkli Yumurtalar

Etkinliklerde, bayramın sembollerinden biri olan renkli yumurtalar da sergilendi. Ezidilere göre, bu ritüel doğanın uyanışını ve yeni başlangıçları simgelemekte. Kırmızı Çarşamba, Rumi takvime göre her yıl nisan ayının üçüncü çarşambasında kutlanıyor.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin bölgesinde yaşayan Ezidiler, "Kırmızı Çarşamba" olarak bilinen yeni yıl bayramlarını geleneksel törenlerle kutladı. Afrin'in Burc Abdu köyünde düzenlenen kutlamalara yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından katılım sağlandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin bölgesinde yaşayan Ezidiler, "Kırmızı Çarşamba" olarak bilinen yeni yıl bayramlarını geleneksel törenlerle kutladı. Afrin'in Burc Abdu köyünde düzenlenen kutlamalara yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından katılım sağlandı.