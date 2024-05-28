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Fahrettin Altun'dan Azerbaycan mesajı: "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'nın Bağımsızlık Günü'nü kutladı! Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 21:21
Fahrettin Altun'dan Azerbaycan mesajı: "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum"

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Altun, mesajında iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşliğe vurgu yaparak, her alandaki birlik ve beraberliğin bölgedeki barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

"Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü Kutluyorum"

Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz sonsuza kadar sürecek, her platformdaki birlik ve beraberliğimiz bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye devam edecektir."

tweet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un mesajı, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü bağları ve iki ülkenin her alanda yakın iş birliği içinde olduğunu bir kez daha gösteriyor. 

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