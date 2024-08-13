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Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa'ya Yönelik Saldırılara Kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları şiddetle kınadı ve insanları ses vermeye davet etti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 22:46
Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa'ya Yönelik Saldırılara Kınama

Fahrettin Altun'dan Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı sert bir şekilde tepki gösterdi. Altun, "Müslümanların ilk kıblesine yönelik gerçekleşen alçak saldırıları kabul etmiyoruz!" dedi.

İnsanlığı Birleşmeye Çağırdı

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek saldırmasıyla ilgili olarak, "Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Barbarlığa 'Dur' Demek Gerek

Yüreklerin birleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Barbarlığa 'dur' demek için harekete geçmeliyiz," diye ekledi.

İşgalci İsrail Hesap Verecek

Altun, ayrıca insanların haklarını, uluslararası hukuku hiçe sayarak, yaşlı, kadın ve çocuk on binlerce Filistinliyi şehit eden işgalci İsrailin er ya da geç hesap vereceğini söyledi. "Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Şartlar ne olursa olsun Filistin halkının yanında duracağız, haklı davalarına sonuna kadar destek olacağız," ifadelerini kullandı.

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