Fahrettin Altun'dan Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Fahrettin Altun, Şehit Askerler İçin Başsağlığı Diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen bir kazada şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.

Şehitler Hakkında

Tunceli'de görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu, 3 jandarma uzman çavuş ile 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti. Şehit olan askerler arasında Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Doğan Kızılateş yer alıyor.

Başsağlığı Mesajı

Altun, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Tunceli ilimizin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlarımız ile uzman onbaşımız Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."