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Fahrettin Altun'un Kamu Diplomasisi Toplantısındaki Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin kamu diplomasisi stratejilerini açıkladı ve uluslararası işbirliğine dair önemli bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:16
Fahrettin Altun'un Kamu Diplomasisi Toplantısındaki Açıklamaları

Fahrettin Altun, Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5. Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, İsrail'in uluslararası alandaki saldırganlıklarına karşı Türkiye'nin duruşunu vurgulayan Altun, ülkenin kamu diplomasisinin olumlu etkilerini öne çıkardı.

İsrail'in Saldırganlığına Karşı Türkiye'nin Tutumu

İsrail'in zulüm politikalarının dünya genelinde olumsuz hava yarattığını belirten Altun, "Fakat biz, bu zorluğa rağmen küresel alanda bir hakikat bloğunun temsilcisi olarak güçlü şekilde varlık göstermeye devam ettiğimizde, Türkiye'nin kamu diplomasisinin de bu anlamda bu süreçten pozitif etkileneceğini düşünüyoruz." dedi.

Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Toplantıda Türkiye Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın 2024-2029 dönemini kapsayacak şekilde yeni hazırlıklarının üzerinde duruldu. Altun, ortak çalışmalara ve uluslararası etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

Uluslararası Yumuşak Güç Endeksi'ndeki Başarılar

Altun, Brand Finance tarafından hazırlanan "Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024" raporuna atıfta bulunarak, Türkiye'nin bir yılda 10 basamak yükselerek 18. sıraya yerleştiğini bildirdi. Türkiye'nin sıcak kültürü ve güçlü diplomatik çalışmaları bu başarıda etkili oldu.

KADİZ Sistemi Üzerine Bilgiler

Kamu Diplomasisi İzleme Sistemi (KADİZ) ile ilgili veriler paylaşan Altun, sistemin önemine değinerek, projelerin artış gösterdiğini ifade etti. 2023'te 2.811 proje kaydı ve en çok faaliyet alanın kültürel diplomasi olduğunu belirtti.

Gelecek Vizyonu ve İşbirliği Mesajı

Toplantıda, kamu diplomasisi bağlamında geleceğe yönelik yeni strateji belgesinin oluşturulmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Altun, bu bağlamda çeşitli adımlar atacaklarını ifade etti.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun...

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kurulun 5. toplantısına, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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