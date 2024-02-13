Fahrettin Koca basın mensuplarının sorularını yanıtladı: Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 83'ten 71'e geriledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, hastanelerdeki yoğun bakım durumunu değerlendirdi. Koca, yoğun bakım kapasitelerinin zorlandığı dönemin geride kaldığını, doluluk oranlarının normal seviyeye geldiğini söyledi. Koca, servis yataklarında da bir sıkıntı olmadığını, sağlık çalışanlarının bu konuda büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, "Hastanelerde özellikle yoğun bakımlarda yaşanan yer sorunu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna Koca, "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71." şeklinde yanıt verdi.

Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarının doluluk oranının yüzde 71 olduğunu belirterek, "Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65." dedi. Bakan Koca, bu konuda sağlık çalışanlarının büyük bir çaba sarf ettiğini hatırlatarak, teşekkür etti.

SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI İMZASI ATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, yeni sağlık çalışanı alımıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyi hatırlattı. Koca, 35 bin yeni sağlık personelinin hem mevcut sağlık hizmetlerine hem de yeni açılan hastanelere katkı sağlayacağını söyledi. Koca, personel alımının ne zaman gerçekleşeceği konusunda da bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni sağlık çalışanı alımı konusunda bir soruya, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak." şeklinde cevap verdi.

35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı, 35 bin yeni sağlık çalışanı alımı için takvimin başladığını duyurdu. Personel alımı için imzalar atıldı ve kılavuzun bu hafta ÖSYM'ye gönderilmesi planlandı. Alımlarda mülakat olmayacak ve tüm adaylar eşit şartlarda yarışacak. 15 bin hemşire ve 8 bin hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin kişi sağlık sektörüne katılacak. Branş dağılımı ve son başvuru tarihi kılavuzda yer alacak. Kılavuzun bir hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımın hayırlı olmasını diledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."