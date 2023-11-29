Fahrettin Koca Duyurdu: Gazze'den 50 Kişi Ankara'ya Getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'den 50 kişinin Türkiye'ye getirileceğini belirtti. Aralarında 26 hastanın bulunduğu grupta 24 kişi refakatçi olarak Türkiye'ye gelecek.

Fahrettin Koca Duyurdu: Gazze'den 50 Kişi Ankara'ya Getiriliyor
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Basın toplantısı ile soruları yanıtlayan Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir uçakla çoğunluklu olarak ilaç, ventilatör ve kuvözden oluşturulmuş tıbbi malzemelerin Mısır'a hareket ettiğini duyurdu. 

Üç ülkeye ait koordinasyon ekiplerinin yakın temasta olduğu ve hasta transferi için işbirliği yaptığını belirtti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında, "Bugün toplam 26 hasta, beraberinde 24 refakatçi ile birlikte 50 kişiyi getirmeyi planladık. Çocuk ve genç ağırlıklı; en küçüğü 7 aylık; bebeğimizin, yavrumuzun kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu biliyoruz... Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan 26 kişiyi bir aksilik olmazsa transfer etmiş olacağız." ifadelerini kullandı. 

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Fahrettin Koca, Gazze'den getirilecek yaralıların tedavi edilmesi için Ankara Etlik ve Bilkent Şehir Hastanesi'ne kontrol altına alınacağını belirtti. Halihazırda Türkiye'de tedavisi devam eden hastaların ise durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, "Malign melanom tanısıyla takip ettiğimiz 63 yaşındaki hastamızı dün kaybettik. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 7 hastamız var. Birisi entübe edildi, onun dışında diğer hastalarımız şu an yakın takipte." şeklinde konuştu. 

Gazze'den getirile hastaların yanı sıra Gazze'ye ilaç ve tıbbi yardım yapıldığını belirten Koca, özellikle kuvöz ve ventilatör ağırlıklı sağlık malzemesi yardımlarının gönderildiğinin altını çizdi.

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