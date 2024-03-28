Fahrettin Koca: "Seçim öncesi lösemi hastaları gündemde tutuluyor"

Zeytinburnu'nda Millet Çayevi ve Kıraathanesi'ni ziyaret eden Bakan Koca, burada öğrencilerle sohbet etti ve meslek tercihleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra esnafları ziyaret eden Koca, vatandaşların sorunlarını dinledi ve fotoğraf çektirdi. Ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Bakan Koca, burada lösemi hastalarının yatak talebine ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Lösemi Hastalarının Yatak Talebi ve İstismar İddiaları

Bakan Koca, lösemi hastalarının yatak taleplerinin son zamanlarda gündeme getirilmesinin maksatlı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Kendilerine yönelik yapılan taleplerin mevzuata uygun şekilde karşılandığını belirten Koca, lösemi hastaları için gerekli olan yatakların sağlandığını ancak başka hasta grupları için taleplerin de dikkate alındığını vurguladı.

Malpraktis Yasası ve Sağlık Çalışanlarının Güvencesi

Bakan Koca, beyaz reformla birlikte düzenlenen malpraktis yasasının sağlık çalışanları için önemli bir güvence sağladığını ifade etti. Kasıt olmadıkça sağlık çalışanlarına rücu edilme durumunun olmadığını belirten Koca, bu yasanın Türkiye'de sağlık sisteminin daha güvenilir hale gelmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Zeytinburnu'na Yeni Hastane Müjdesi

Bakan Koca, Zeytinburnu'nda yeni bir hastane projesinin olduğunu duyurarak, ilçeye 1000 yataklı bir eğitim araştırma hastanesi kazandırılacağını ifade etti. Bu yeni hastanenin şehir hastanesi standartlarında olacağını ve birçok uzmanlık dalına hizmet vereceğini belirtti.