Faizler Yükseldi: Bursa’da Yatırımcı Altın ve Dövize Kaçtı, Gayrimenkulde Hedef İstanbul

Faizler yükselince yatırımcı altın ve dövize yöneldi

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, gayrimenkule erişimi zorlaştırınca yatırımcıları altın ve döviz gibi alternatif araçlara itti. TİG Nilüfer Şubesi Brokeri Sare Semiha Akbulut, bu eğilimi ve Bursa'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Bursa’nın büyüme yönü: İstanbul istikameti önerisi

Akbulut, Bursa’nın ulaşım açısından İstanbul, İzmir, Ankara gibi kentlere merkez konumda olduğunu belirterek, kentteki göç ve sanayileşme dinamiklerine dikkat çekti. "Bununla birlikte otomotiv yan sanayi, tekstil ve gelişen sanayi olması sebebiyle ciddi göç almaktadır. Bursa’nın en büyük sıkıntısı konuttur. Konut ihtiyacına cevap verebilmek için yeni imar alanlarının olması, yeni konutların ve projelerin yapılması gerekiyor," dedi.

Kayapa bölgesine ilişkin uyarıda bulunan Akbulut, "Kayapa bölgesi çok güzel bir konsept olmasına rağmen, altyapı sorunu var. Bunun yanı sıra, Bursa’da sadece batı tarafını yapılan projeler sebebiyle trafikte büyük sorun olmaktadır. Bursa’nın artık İstanbul tarafına da yatırımlarla genişlemesi gerekiyor. Bu bölgede imara açılması gereken yerlerin değerlendirilip, Bursa’nın eşit bir şekilde büyümesi trafik ve nüfus olarak daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Faizlerin etkisi: Gayrimenkulden altın ve dövize

Akbulut, kredi faizlerinin yüksek olmasının gayrimenkul alımlarını frenlediğini vurguladı: "Herkes kredi faiz oranları yüksek diye, yatırımlarını gayrimenkule değil de altına ve dövize yapmak zorunda kaldığını belirtiyor. Kredi oranlarının gayrimenkul için yapılacak yatırımlarda biraz daha düşük olması gerekiyor. 0,90’lara kadar inmesini bekliyoruz. Bu zor gibi görünüyor. Ancak en kötü ihtimal ile 1,5 seviyelerine kadar inmelidir. Bu oranlar yatırımcıları harekete geçirecektir."

Akbulut sözlerine, "Çünkü gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler, kredi çekmek zorunda kalıyor. Kredi oranları da yüksek olduğu için elinde olan nakit parasını, döviz veya altın alarak değerlendiriyor" şeklinde devam etti.

TİG Nilüfer şubesi açılışı ve sektör mesajları

Nilüfer Şubesi açılışını gerçekleştiren Akbulut’u diğer bölgelerdeki brokerler de yalnız bırakmadı. Açılışta konuşan Akbulut, sektördeki deneyimini özetleyerek, "Gayrimenkul sektöründe 15’inci yılımı geride bıraktım. Daha önce televizyon, radyo gibi kurumlarda görev aldım. Daha sonra gayrimenkul alanının büyüyen ve gelişmesiyle bu alanda eğitimler aldım. Sonunda kendi ofisimi açtım. Bu süreç içerisinde de çok güzel işlere imza attık" dedi.

TİG Türkiye kurucu üyesi Halit Baş, toprak yatırımlarının değerine dikkat çekerek, "Toprak hiçbir zaman kaybetmez. Altın çok kazandırıyor gibi görünse de, belli bir ivmeden sonra durağanlaşıyor. Ancak gayrimenkul öyle değil. Bugün 1 karış toprağı olan her zaman için bana göre, zengin adamdır" ifadelerini kullandı. Baş, yüksek faizlerin konut alımlarını olumsuz etkilediğini ve 2026’da faiz oranları makul seviyelere inerse talebin artacağını öngördü.

TİG Türkiye Yönetim Başkanı Mine Baş ise sektör hikâyesini paylaşarak, "Bir ev hanımı tarafından bana ev gösterilirken, neden ben yapmıyorum diye bu yola çıktım. Gayrimenkul benim ‘ek işim değil, tek işim’ olduğu için bu sloganla yola çıktık. Hedefimiz 100 ofise ulaşmaktır. Şuan da 10 ofis açılışını gerçekleştirdik" dedi.

Sonuç: Sektör temsilcileri, yüksek faizlerin kısa vadede gayrimenkul talebini düşürdüğünü, ancak faizlerin düşmesi halinde yeniden alım eğiliminin güçleneceğini ve Bursa’nın dengeli imar ile altyapı yatırımlarıyla İstanbul yönünde genişleyerek trafik ve nüfus sorunlarını hafifletebileceğini vurguluyor.

