Fanatik İsrailliler Suriye'ye Kaçak Girip 'Neve HaBashan' İçin Temel Attı

Israel Hayom'a göre 10 şüpheli, güney Suriye'de yasa dışı yerleşim amacıyla tören düzenledi

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup, kaçak girdikleri Suriye topraklarında yeni bir yasa dışı yerleşim birimi kurmaya çalıştı.

Uri Tzafon örgütüne mensup 10 fanatik Yahudi, işgal altındaki Batı Şeria'dan Suriye'nin güneyine geçerek 'Neve HaBashan' isimli yerleşim için sözde temel atma töreni düzenledi.

Haberde, fanatiklerin araçlarla bölgeye geldiği, İsrail bayrağı açtıkları ve törende temel atma görüntüleri oluşturdukları belirtildi. İsrail ordusunun bu kaçak giren 10 kişilik grubu sorgulamak üzere gözaltına aldığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, Uri Tzafon'un daha önce de Lübnan'ın güneyinde yerleşme girişiminde bulunduğu; aralık ayında Marun er-Ras'taki Mavi Hat'ı geçerek bölgede yerleşim yeri oluşturmaya çalıştıkları hatırlatıldı.

Olayla ilgili resmi makamların açıklamaları ve gelişmeler bekleniyor.