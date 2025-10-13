Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Baskısı Tanıtıldı

İslam felsefesinin önemli isimlerinden, 9. yüzyılda yaşamış Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' (Kitabu'l-Musika'l-Kebir) adlı eseri, Memfis Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırılarak okuyucunun istifadesine sunuldu.

Eserin Önemi ve İçeriği

Farabi, müzik, mantık ve felsefe alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Eserde Farabi, müziği matematiksel bir düzen içinde inceleyerek dönemin müzik teorisine ışık tutuyor. Birçok dile çevrilen ve müzik tarihi ile teorisi açısından önemli bir kaynak kabul edilen çalışma, Türkçe baskısıyla daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Tanıtım Toplantısı ve Katılımcılar

Kitabın tanıtım toplantısı Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, gazeteci Turan Kışlakçı tarafından yönetildi. Toplantıda çevirmen Prof. Dr. Abdullah Kızılcık ve editör Prof. Dr. Recep Uslu eser hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Kızılcık, konuşmasında eserin İslam düşünce tarihinde müziğe dair en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu vurguladı ve çeviri sürecinde hem dil hem de kavramsal açıdan titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Uslu ise eserin yalnızca müzik kuramı açısından değil, dönemin bilimsel yaklaşımını anlamak bakımından da temel bir başvuru kaynağı olduğunu ifade etti.

Tanıtımın ardından konuşmacılar, dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak eserin çeviri ve içerik sürecine dair daha ayrıntılı bilgiler paylaştı.

