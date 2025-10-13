Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Baskısı Tanıtıldı

Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe baskısı Memfis Yayınları tarafından yayımlandı; tanıtımı Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 11:11
Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Baskısı Tanıtıldı

Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Baskısı Tanıtıldı

İslam felsefesinin önemli isimlerinden, 9. yüzyılda yaşamış Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' (Kitabu'l-Musika'l-Kebir) adlı eseri, Memfis Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırılarak okuyucunun istifadesine sunuldu.

Eserin Önemi ve İçeriği

Farabi, müzik, mantık ve felsefe alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Eserde Farabi, müziği matematiksel bir düzen içinde inceleyerek dönemin müzik teorisine ışık tutuyor. Birçok dile çevrilen ve müzik tarihi ile teorisi açısından önemli bir kaynak kabul edilen çalışma, Türkçe baskısıyla daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Tanıtım Toplantısı ve Katılımcılar

Kitabın tanıtım toplantısı Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, gazeteci Turan Kışlakçı tarafından yönetildi. Toplantıda çevirmen Prof. Dr. Abdullah Kızılcık ve editör Prof. Dr. Recep Uslu eser hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Kızılcık, konuşmasında eserin İslam düşünce tarihinde müziğe dair en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu vurguladı ve çeviri sürecinde hem dil hem de kavramsal açıdan titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Uslu ise eserin yalnızca müzik kuramı açısından değil, dönemin bilimsel yaklaşımını anlamak bakımından da temel bir başvuru kaynağı olduğunu ifade etti.

Tanıtımın ardından konuşmacılar, dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak eserin çeviri ve içerik sürecine dair daha ayrıntılı bilgiler paylaştı.

İslam felsefesinin önemli isimlerinden, 9. yüzyılda yaşamış Farabi'nin "Müzik Sanatının Büyük...

İslam felsefesinin önemli isimlerinden, 9. yüzyılda yaşamış Farabi'nin "Müzik Sanatının Büyük Kitabı" (Kitabu'l-Musika'l-Kebir) adlı eserinin Türkçe baskısı okuyucunun istifadesine sunuldu. Birçok dile çevrilen ve müzik tarihi ile teorisi açısından önemli bir kaynak olarak kabul edilen eserin tanıtım toplantısı Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gazeteci Turan Kışkakçı'nın (ortada) yönettiği etkinlikte eserin mütercimi Prof. Dr. Abdullah Kızılcık (solda) ve editörü Prof. Dr. Recep Uslu (sağda), kitabın içeriği, çeviri süreci ve Farabi'nin müzik anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Birinci Meclis'te Törenle Kutlandı
2
İDDEF Ateşkes Sonrası Gazze'ye 500 Çadır Gönderdi
3
Karabük Safranbolu'da Safran Çiçek Açtı: Üretim, Rakamlar ve Turizm
4
Marmara Denizi'nde Çok Disiplinli Bilim Seferi Başladı: Müsilaj ve Ekosistem Araştırması
5
Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı okurları yazarlarla buluşturuyor
6
Gaziantep'te 9. Kitap Fuarı Başladı — 'Gazze'yi Okumak, İnsanlığı Okumak'
7
Ankara'nın Başkent Oluşu Fotoğraflarla Canlandı: Arşiv ve Güncel Kareler

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi