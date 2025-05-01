Faruk Çelik'ten 1 Mayıs Açıklamaları: 'Emekçi Hakkını Koruyalım!'

1 Mayıs'ın Tarihçesi ve Tatil İlanı Süreci

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak ilan edilmesi sürecini gözler önüne serdi. Çelik, Türkiye'de ilk kez 1906 yılında kutlanmaya başlanan 1 Mayıs'ın, 1935 yılında resmi tatil günü olarak kabul edildiğini belirtti. Ancak, 1977'de yaşanan üzücü olayların ardından askeri darbe süreciyle tatil olmaktan çıkarıldığını hatırlattı.

Bakanlık Döneminde Gerçekleşen Reformlar

Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği reformların ardından, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ziyarette 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesi fikrini gündeme getirdi. Çelik, "1 Mayıs'ı tatil ilan edelim. Emek bunu hak ediyor. Türkiye büyüyor, gelişiyor, üretiyor." dediğini aktardı. Bu görüşmenin ardından yasal düzenlemelerin başlatıldığını ifade etti.

Yasal Sürecin Zorluğu ve Önemli Anılar

Faruk Çelik, yasanın 2009 yılının Nisan ayında Meclis'e sunulduğunu ve bu süreçte birçok zorluğun aşılması gerektiğini belirtti. Nisan ayında yasayı geçirdiklerini ve 1 Mayıs'ta tatilin ilk kez yeniden kutlandığını vurguladı. Çelik ayrıca, tatil ilan edildiği gün Bakanlar Kurulu'nun değiştiği bir anısını paylaştı.

İttifak ile Geçirilen Süreç

Çelik, muhalefet ve sendikalarla olan işbirliğine atıfta bulunarak, "Genel itibarıyla ittifakla 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesi konusunu Meclis'te görüşerek yasayı geçirdik." değerlendirmesini yaptı. Emekçiler için bu günün önemli bir bayram olduğunu vurgulayan Çelik, 1 Mayıs'ın bir çatışma veya kavga gününe dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Coşku ve Talepler

Faruk Çelik, 1 Mayıs törenlerine katıldığını ve coşkulu kalabalıkları gördüğünü belirtti. "Bu coşkuyu sürekli yaşatmak gerekir. Talepler bitmez, hakların kazanılması mücadelesi insanlık tarihi boyunca devam etmektedir." dedi. 1 Mayıs'ın yeni hak arayışları için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İnatlaşmadan Uzak Duralım

Çelik, Türkiye genelindeki alanların emekçilere açık olduğunu belirtirken, "Bunu neden değerlendirmeyelim?" diyerek inatlaşmadan ziyade iş birliği yapılması gerektiğini savundu. Taksim tartışmalarına değinen Çelik, diğer büyük alanların kullanımını teşvik etti ve 1 Mayıs'ı bir bayram gibi kutlamanın önemini vurguladı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" ilan edilmesiyle ilgili süreci anlattı.