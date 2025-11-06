Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi program ve görüşme için gittiği Trabzon'da, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özlü'ye Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi eşlik etti.

Toplantıda öne çıkan görüşler

Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde planladığı "Mega Endüstri Alanları" çalışmasının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin son 60 yılda kaydettiği gelişmeye işaret eden Özlü, Türkiye'nin artık bir sıçrama yapması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Trabzon’da hayata geçirilen bu projeyi hükümet sahiplenmelidir".

Toplantıda ayrıca Özlü, Türkiye'nin ekonomik konumuna vurgu yaparak, "Türkiye dünyada 17’nci ülke" ifadesini kullandı ve ekledi: "Türkiye’nin artık bir sıçrama yapması gerekiyor. Bu da ancak yüksek katma değerli sanayi üretimi ve ihracatını artırmakla mümkündür."

Özlü, 2017 yılı verilerini hatırlatarak planlamayı ve hedefleri anlattı: "2017 yılında Türkiye’nin 150 milyar dolarlık bir sanayi geliri vardı ve bunu 300 milyar dolara nasıl çıkaracağımızı planlamak için yurtdışından bir firma ile çalışma yaptık." Türkiye'de 370 OSB bulunduğunu ve OSB tecrübesinin güçlü olduğunu belirten Özlü, Singapur örneğini hatırlattı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Mega Endüstri Bölgeleri Türkiye’nin projesidir. Yoksa bu belediyelere veya kuruluşlara bırakılırsa hayal olur. Hükümetin programı olmalı alt yapıyı yapmalıdır."

Model önerileri ve bölgesel etki

Özlü, Singapur modelinin uygulanabilirliğine dikkat çekerek, arsa satışı yerine altyapı ve fabrikaların kurulması, enerji ve hizmet satışları ile gelir elde edilmesi fikrini paylaştı. Konuşmasında örnekleri koruyarak şunları söyledi: "Arsa almayı çok seviyoruz, parayı o arsaya ve binaya harcıyoruz. İşletme için bankadan kredi çekiyoruz. Firmalar doğmadan batağa geçiyor."

Trabzon özelinde projenin liman ve farklı donatılarla değer kazanacağını vurgulayan Özlü, 5 Mega Endüstri Bölgesinin kurulmasını zorunlu gördüğünü belirtti ve ekledi: "Küresel ve ihracat odaklı düşünmezsek bu girişim işe yaramaz. İç pazara dönük çalışmak olmaz."

Projenin hayata geçirilmesi için hükümet desteği ve uluslararası danışmanlık öneren Özlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşülmesi gerektiğini söyledi. Sözlerini, projenin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek noktaladı: "Bu proje Doğu Karadeniz’in lokomotifi."

Toplantıda öne çıkan diğer noktalar arasında Trabzon Yatırım Adası ve Endüstri Bölgesi'nin hükümet tarafından sahiplenilmesi, altyapının devlet tarafından üstlenilmesi ve üzerinde kurulacak fabrikaların girişimcilere tahsis edilmesi talepleri yer aldı.

TRABZON YATIRIM ADASI ENDÜSTRİ BÖLGESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA KONUŞAN BAŞKAN ÖZLÜ; BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAPTIĞI DÖNEMDE PLANLADIĞI “MEGA ENDÜSTRİ ALANLARI” ÇALIŞMASININ UYGULAMAYA GEÇMESİ DURUMU VE TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİNE ATIFTA BULUNARAK; “TRABZON’DA HAYATA GEÇİRİLEN BU PROJEYİ HÜKÜMET SAHİPLENMELİDİR” DEDİ.