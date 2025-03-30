DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.123.739,15 0,08%

Fas, Çekirge İstilasıyla Mücadele İçin Hazır

Fas, Sahel bölgesinde yayılan çekirge istilasına karşı tam hazırlıkta olduğunu açıkladı. Önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:54
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:54
Fas, Çekirge İstilasıyla Mücadele İçin Hazır

Fas, Çekirge İstilası İçin Hazırlık Açıkladı

Fas İçişleri Bakanlığı, Afrika’nın Sahel bölgesinde hızla yayılan çekirge istilasına karşı ülkenin tam hazırlıklı olduğunu duyurdu. Bakanlık, istilanın ülkeye ulaşmasını önlemek amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Çekirge istilasıyla ilgili tüm zorluklara karşı, ilgili tüm sektörler teyakkuz, seferberlik ve hazırlık düzeyini artırdı.” ifadelerine yer verildi..

Ayrıca, çekirge sürülerinin son dönemlerde ülkenin güneydoğusundaki bazı bölgelerde sınırlı olarak tespit edildiği ifade edilerek, olası tüm gelişmelere karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fas’ın güneydoğusundaki Tarudant kenti ile Tunus, Cezayir ve Libya’nın bazı bölgelerinde çekirge sürülerinin görülmekte olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çöl çekirgesini dünyanın en yıkıcı göçmen zararlısı olarak tanımlıyor. FAO, bu durumun gıda güvenliği ve kırsal geçim kaynakları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Her gün 150 kilometreye kadar seyahat edebilen çekirge sürüleri, yalnızca bir günde 35 bin kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunus, Libya ve Cezayir'de Ramazan Bayramı Pazartesi Günü İdrak Edilecek
2
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu
4
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Teklifini Kabul Etti
5
Bakan Göktaş'tan Bayram Mesajı: Sevgi ve Bereket Dolu Bir Bayram Diliyorum
6
Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kafadar Görevinden Alındı
7
Fas, Çekirge İstilasıyla Mücadele İçin Hazır

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!