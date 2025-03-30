Fas, Çekirge İstilasıyla Mücadele İçin Hazır

Fas, Çekirge İstilası İçin Hazırlık Açıkladı

Fas İçişleri Bakanlığı, Afrika’nın Sahel bölgesinde hızla yayılan çekirge istilasına karşı ülkenin tam hazırlıklı olduğunu duyurdu. Bakanlık, istilanın ülkeye ulaşmasını önlemek amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Çekirge istilasıyla ilgili tüm zorluklara karşı, ilgili tüm sektörler teyakkuz, seferberlik ve hazırlık düzeyini artırdı.” ifadelerine yer verildi..

Ayrıca, çekirge sürülerinin son dönemlerde ülkenin güneydoğusundaki bazı bölgelerde sınırlı olarak tespit edildiği ifade edilerek, olası tüm gelişmelere karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fas’ın güneydoğusundaki Tarudant kenti ile Tunus, Cezayir ve Libya’nın bazı bölgelerinde çekirge sürülerinin görülmekte olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çöl çekirgesini dünyanın en yıkıcı göçmen zararlısı olarak tanımlıyor. FAO, bu durumun gıda güvenliği ve kırsal geçim kaynakları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Her gün 150 kilometreye kadar seyahat edebilen çekirge sürüleri, yalnızca bir günde 35 bin kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.