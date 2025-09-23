Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer

Fas-İspanya Arasında 2027'de Başlayacak İlk "Yeşil Deniz Hattı"

Elektrikli gemilerle karbon emisyonsuz yolcu taşımacılığı hedefleniyor

İspanyol özel denizcilik şirketi Balearia, eylül ayının başlarında yaptığı duyuruda, Fas ile İspanya arasındaki ulaşımı sağlayacak iki adet elektrikle çalışan yolcu gemisinin yapımına başlandığını açıkladı.

Şirketten verilen bilgilere göre her biri 804 yolcu ve 225 araç kapasiteli olacak gemilerin, 2027 yılına kadar faaliyete geçirilmesi ve böylece Afrika ile Avrupa kıtalarını bağlayan karbon emisyonsuz ilk yeşil deniz hattı olmasının hedeflendiği belirtildi.

Proje, İspanya'nın Tarifa limanı ile Fas'ın Tanca kenti arasındaki hattı kapsıyor ve Balearia, bu hattın hiçbir karbon emisyonuna neden olmayacağını vurguladı. Kurulumun sürdürülebilir deniz taşımacılığını teşvik etme amacı taşıdığı ifade edildi.

Balearia Şirketi Başkanı Adolfo Utor, projeyi düşük karbonlu ve sürdürülebilir deniz taşımacılığına doğru ilerlemede "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Faslı coğrafya ve limanlar uzmanı Bedreddin Muhammed er-Ravvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin Tanca Limanı'ndaki temiz enerji altyapısını güçlendireceğini söyledi ve projenin, sürdürülebilir ve karbonsuz deniz taşımacılığı ile Akdeniz'in iki kıyısı arasında yeşil koridorların oluşturulması çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.