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Fas'ta 2. DeepTech Zirvesi: Yapay Zeka ve Derin Teknolojilerin Afrika'daki Geleceği

Fas'ta düzenlenen 2. DeepTech Zirvesi'nde yapay zeka ve derin teknolojilerin Afrika'nın kalkınmasındaki rolü tartışıldı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 21:31
Fas'ta 2. DeepTech Zirvesi: Yapay Zeka ve Derin Teknolojilerin Afrika'daki Geleceği

Fas'ta 2. DeepTech Zirvesi Gerçekleşti

Fas'ın Benguerir kentinde, Muhammed VI Politeknik Üniversitesi (UM6P) ev sahipliğinde 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 2. DeepTech Zirvesi (DTS), yapay zeka ve derin teknolojilerin Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasındaki rolü üzerine yapılan oturumların ardından sona erdi. Etkinlik, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve politika yapıcıları bir araya getirdi.

UM6P Ventures CEO'su Yassine Laghzioui'nin Vurguları

UM6P Ventures Üst Yöneticisi (CEO) ve Girişimcilik Direktörü Yassine Laghzioui, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, yapay zeka teknolojisinin sadece teknik bir devrim değil, aynı zamanda insanlık tarihini köklü bir şekilde değiştirebilecek bir dönüşüm olduğuna dikkat çekti. Laghzioui, Afrika'nın tarihi ve potansiyeline işaret ederek, yapay zeka ile birlikte teknoloji, kalkınma ve eşitlik konularında yeni bir çağın kapılarını aralayabileceğini vurguladı.

Zirvenin İkinci Günü

Zirvenin ikinci gününde, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi ve yeni liderlik yaklaşımları üzerine birçok panel gerçekleştirildi. "Yapay zeka ve yarının iş gücü" ve "Yapay zeka çağında liderlik" başlıklı oturumlarla, teknolojinin iş dünyasındaki dönüşümü ve yeni liderlik modelleri detaylandırıldı. Ayrıca, girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu "Pitch in the Dark", "Reverse Pitch" ve "Elevator Pitch" gibi oturumlar da büyük ilgi gördü.

Kuantum Teknoloji Vurgusu ve Kapanış

Kapanış oturumu, "Kuantum Hesaplama: Derin Teknolojide Sıradaki Sıçrama" başlığı altında yapıldı. Zirve süresince yapılan toplam 66 oturumda, sağlık teknolojisi, tarım, siber güvenlik, enerji ve ileri malzeme bilimi gibi alanlarda yapay zeka ve derin teknolojilerin sunduğu fırsatlar ele alındı. Katılımcılar, alanında uzman kişilerle görüşerek, teknoloji ve yapay zekanın insanlık yararına nasıl yönlendirilmesi gerektiğine dair fikir alışverişinde bulundu.

Fas'ta düzenlenen 2. DeepTech Zirvesi (DTS), yapay zeka ve derin teknolojilerin Afrika'nın...

Fas'ta düzenlenen 2. DeepTech Zirvesi (DTS), yapay zeka ve derin teknolojilerin Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasındaki rolü üzerine yapılan oturumların ardından sona erdi.

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