Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Yapılan Saldırıları Protesto Etti

Fas'ta düzenlenen protestolarda binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ses yükseltti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 09:55
Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Yapılan Saldırıları Protesto Etti

Fas'ta Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protestsözler Yükseldi

Fas'ın çeşitli kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar protesto edildi. Ülke genelinde, Fas Filistin'i Destekleme Cephesi ve Fas Destek ve Zafer Girişimi öncülüğünde organize edilen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Filistin Halkına Destek Oluşturma Çağrısı

Protestocular, İsrail'in sivilleri hedef almasına karşı durarak, uluslararası toplumdan Filistin halkına acil destek sağlanması yönünde çağrıda bulundu. Gösterilerde, Fas ve Filistin bayrakları taşındı ve "Siyonist zulmetti ve kibirlendi, tufanla kırılacak", "Ey Müslümanlar, ey özgürler! Mescid-i Aksa bizi çağırıyor... Cevap veren var mı?", "Ey özgürler, her yerde! Ne Siyonizm ne de Amerika!" gibi sloganlar atıldı.

Ateşkesin Bozulması ve Sonrası

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozan bir tavır sergileyerek, 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılara yeniden başladı. Bu saldırılarda, çoğunluğunu yaşlılar, kadınlar ve çocukların oluşturduğu 600'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail, yeni ateşkes tekliflerini de reddettiğini duyurarak, Hamas aleyhine giderek artan askeri güçle hareket edeceğini belirtti. Hamas ise, İsrail'in taahhütlerine uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözünde sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

Politik Tartışmalar ve Saldırılar

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı politik gelişmelerin gölgesinde gerçekleşti.

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