Fas'ta Gazze ve Lübnan İçin Dayanışma Gösterileri

Fas'ta Dayanışma Sesi Yükseliyor

Fas'ın farklı şehirlerinde, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısıyla, binlerce kişi Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek vermek amacıyla sokaklara döküldü. Bu gösteriler, 53 haftadır aralıksız sürmekte.

Sözlerini Birleştirdiler

Başkent Rabat başta olmak üzere Dar el-Beyda, Muhammediye, Berşid, Ucda, Midelt, ve Huseyma gibi birçok kentte gerçekleşen gösterilerde, katılımcılar İsrail'in devam eden saldırılarına karşı güçlü bir şekilde protestoda bulundular.

Filistin İçin Çağrı

Göstericiler, Arap ve İslam ülkelerine Filistin'e destek olma çağrısı yaparak, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.