Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Gerçekleştirildi

Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenlendi

Fas’ın birçok kentinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planlarını protesto etmek amacıyla büyük gösteriler gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde başkent Rabat’ın yanı sıra Zayo, Cresif ve Saidiyye gibi şehirlerde düzenlenen protestolarda, katılımcılar İsrail’in Gazze'deki saldırılarını kınadı ve Filistin halkına destek mesajları verdi.

Sivil Toplum Örgütlerinden Dayanışma

Gösterilere öncülük eden Fas Filistin’i Destekleme Cephesi gibi sivil toplum örgütleri, Filistin halkının haklı mücadelesine olan dayanışmalarını yineledi. Eylemler sırasında "Filistin’e özgürlük" ve "Siyonizm ve ABD’ye hayır" gibi sloganlar atılmasına tanık olundu.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Çağrısı

Göstericiler, İsrail’in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını ve Filistinlileri zorla göç ettirme planlarını katı bir dille kınarken, uluslararası toplumu bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Gösterilere katılan Faslılar, ayrıca Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası için çağrıda bulundu.

Gazze'deki Acı Tablo

Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırılarında 50 bin 21 kişi hayatını kaybetti, 113 bin 274 kişi yaralandı, 14 binden fazla kişi ise enkaz altında kayboldu. Nüfusu 2,3 milyon olan bölgede, yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi; altyapı, hastaneler ve sığınak haline gelen okullar da hedef alındı.

Ateşkesin Ardından Yeniden Başlayan Saldırılar

İsrail’in yönlendirdiği saldırılar, 19 Ocak 2025’te başlayan ateşkese rağmen 18 Mart'ta yeniden başlamış ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 700’den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.