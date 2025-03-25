Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Gerçekleştirildi

Fas'ın birçok kentinde, Gazze'deki saldırılar ve Filistinli mültecilere destek amaçlı büyük protestolar yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:00
Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Gerçekleştirildi

Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenlendi

Fas’ın birçok kentinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planlarını protesto etmek amacıyla büyük gösteriler gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde başkent Rabat’ın yanı sıra Zayo, Cresif ve Saidiyye gibi şehirlerde düzenlenen protestolarda, katılımcılar İsrail’in Gazze'deki saldırılarını kınadı ve Filistin halkına destek mesajları verdi.

Sivil Toplum Örgütlerinden Dayanışma

Gösterilere öncülük eden Fas Filistin’i Destekleme Cephesi gibi sivil toplum örgütleri, Filistin halkının haklı mücadelesine olan dayanışmalarını yineledi. Eylemler sırasında "Filistin’e özgürlük" ve "Siyonizm ve ABD’ye hayır" gibi sloganlar atılmasına tanık olundu.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Çağrısı

Göstericiler, İsrail’in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını ve Filistinlileri zorla göç ettirme planlarını katı bir dille kınarken, uluslararası toplumu bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Gösterilere katılan Faslılar, ayrıca Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası için çağrıda bulundu.

Gazze'deki Acı Tablo

Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırılarında 50 bin 21 kişi hayatını kaybetti, 113 bin 274 kişi yaralandı, 14 binden fazla kişi ise enkaz altında kayboldu. Nüfusu 2,3 milyon olan bölgede, yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi; altyapı, hastaneler ve sığınak haline gelen okullar da hedef alındı.

Ateşkesin Ardından Yeniden Başlayan Saldırılar

İsrail’in yönlendirdiği saldırılar, 19 Ocak 2025’te başlayan ateşkese rağmen 18 Mart'ta yeniden başlamış ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 700’den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmen açıkladı! İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı!
2
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
3
Kara Yolları Bayram Tatiline Hazır: Yoğunluğa Karşı Tüm Tedbirler Alındı
4
Hac Vizesi Olmadan Yola Çıkmayın: Bakanlık Uyarısı!
5
Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde İhtiyaç Sahiplerine İftariyelik Hazırlanıyor
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erdoğan’a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki
7
Küresel Sağlık Çalışanları, İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği