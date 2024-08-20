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Fas'ta Mescid-i Aksa'nın Yangınını Anma Etkinlikleri Düzenleniyor

Fas, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıldönümünde dayanışma etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:29
Fas'ta Mescid-i Aksa'nın Yangınını Anma Etkinlikleri Düzenleniyor

Fas, Mescid-i Aksa İçin Dayanışma Haftası Düzenliyor

1969 yılında Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55'inci yıldönümü, Filistin için Ulusal Eylem Grubu tarafından düzenlenen etkinliklerle anılacak.

Etkinliklerin Kapsamı

Yapılan duyuruda, bu acı olayın yıldönümünde, cinayeti hatırlatmak ve tekrar kınamak adına bir haftalık etkinlikler planlandığı bildirildi. Bu bağlamda, Filistin'in özgürlüğü ve İsrail ile normalleşmenin sonlandırılması talebiyle "Tufan ve Direniş" sloganlarıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Rabat'ta Oturma Eylemi

Ayrıca, Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası çerçevesinde, Fas'ın başkenti Rabat’ta Parlamento binası önünde bir oturma eylemi de yapılacağı belirtiliyor.

Yangının Tarihi

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969 tarihinde, Denis Michael Rohan isimli Avustralyalı bir fanatik tarafından ateşe verilmişti. Yangın, Aksa'nın güney kesiminde bulunan ve Kıble Mescidi olarak bilinen bölgeden başlamış, o dönemdeki birçok tarihi eseri, özellikle de Selahaddin el-Eyyübi’nin Minberini yok etmiştir.

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