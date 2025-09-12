Fas ve Yemen'de Binlerce Kişi Gazze'de 'Soykırım' İddiasını Protesto Etti

Fas ve Yemen'de Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Sokağa Çıktı

Fas ve Yemen'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik uygulamalarını "soykırım" ve "aç bırakma" politikası olarak nitelendirerek protesto etti. Gösterilerde Filistin'e destek sloganları atıldı, barış ve adalet talepleri dile getirildi.

Fas'taki Gösteriler

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesi'nin çağrısıyla düzenlenen destek gösterileri 93'üncü hafta de sürdü. Ülke genelinde çok sayıda şehirde düzenlenen gösterilerde katılımcılar "Dua ve Allah'ın vaadine güven. Zafer ve yardım" sloganı eşliğinde yürüdü.

Göstericiler ellerinde "Ey dünyanın özgür insanları, Siyonizme de ABD'ye de hayır", "Filistin emanettir, (İsrail ile) normalleşme ihanettir" ve "Soykırıma hayır" yazılı dövizler taşıdı ve Filistin direnişine destek mesajları verdi.

Yemen'deki Katılım ve Mesajlar

Yemen'de Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla düzenlenen gösterilere yüz binlerce kişi katıldı. Gösteriler "Şehitlere vefa, fedakarlıklar ne olursa olsun Gazze'ye destek olmaktan vazgeçmeyeceğiz" şiarıyla gerçekleştirildi.

Yemen'deki protestocular, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve aç bırakma politikasını kınarken, ülkeyi hedef alan saldırıları da protesto etti ve Filistin halkına dayanışma mesajları gönderildi. Gösteride okunan bildiride Filistin halkına destek vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına İlişkin Veriler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocakta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 756 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 59 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 206 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 18 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 479, yaralıların sayısı ise 18 bin 91 olarak bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu aktarıldı.