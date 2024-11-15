Fas ve Yemen’de Binlerce Kişi İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Fas ve Yemen'de İsrail Saldırılarına Karşı Büyük Protesto

Fas ile Yemen'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Fas'taki Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları, cuma namazının ardından binlerce Faslının ülkenin farklı şehirlerinde toplanmasına çağrı yaptı.

Göstericiler, "Limanlarımızın Gazze'deki kardeşlerimizin yok edilmesine hizmet etmesine izin vermeyin" sloganıyla yürüyüşler gerçekleştirdi. Filistin davasına desteğin sürdüğü ve Gazze'deki insani ihtiyaçların karşılanması için yardım talepleri dile getirildi.

Protestolarda, "Beyrut'tan Gazze'ye direniş ve gurur", "Hepimiz Gazze'ye feda oluruz" ve "Fas'tan selamlar, gururlu Filistin'e Fas'tan selamlar" gibi sloganlar atıldı.

Yemen'de Birleşik Protestolar

Öte yandan, Yemen'de de on binlerce kişi, başkent Sana dahil olmak üzere 14 farklı kentte, Gazze ve Lübnan'a destek olmak amacıyla gerçekleşen gösterilerde bir araya geldi.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen gösterilerde, katılımcılar Filistin bayrakları taşırken “Gazze ve Lübnan'la, şehitlerin zafere giden yolunda” sloganını haykırdı.

İsrail Saldırıları Sonrası Kaybı Rakamları

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 43 bin 764 Filistinli yaşamını yitirirken, bunlardan 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742'si kadın. Yaralı sayısı ise 103 bin 490.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise, 8 Ekim 2023'ten bu güne kadar toplam 3 bin 386 kişi yaşamını yitirdi; bunların arasında 878 kadın ve çocuk ile 192 sağlık çalışanı yer alıyor. Yaralananların sayısı ise 14 bin 417.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.