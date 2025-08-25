Faslı Çocukların Yasa Dışı Avrupa Göçü: Sebte ve Melilla Hedefi

Yaz aylarında Faslı çocukların yasa dışı yollarla Avrupa'ya, özellikle İspanya yönetimindeki Sebte ve Melilla şehirlerine geçiş girişimleri artıyor. Bu durum, geçen ay Fas’tan 54 çocuğun yüzerek Sebte’ye ulaşması sonrası yeniden tartışma konusu oldu.

Uzman Değerlendirmesi: Ali Şabani

Faslı sosyolog Ali Şabani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçün başlıca tetikleyicileri arasında ekonomik sıkıntılar, eğitim sistemindeki yetersizlikler ve çocuklar arasındaki yanlış göç algısının bulunduğunu vurguladı. Şabani, göç sürecini şu sözlerle özetledi: "Göç hayaline dair yanlış ve abartılı algılar Avrupa’ya geçişi teşvik ediyor".

Şabani, ayrıca "Eğitim sistemindeki eksiklikler ve çocukların okuldan kopması da bu sürece götürüyor." diyerek, ülkenin kuzeyindeki bazı köylerde gençlerin eğitime güvenmediğini ve okulu "anlamsız" bulduğunu belirtti.

Uzman, bazı ailelerin çocuklarını göçe teşvik edip göçmen kaçakçılarına ödeme yaptığını, gençlerin ise sosyal medya üzerinden göç tarihleri ve yöntemleri hakkında bilgi paylaştığını aktardı.

Şabani, çözüm olarak ise eğitim ve istihdam olanaklarının güçlendirilmesini öne çıkararak, "Önerilen çözümler bağlamında, ekonominin güçlendirilerek iş gücü için iş fırsatlarının artırılması ve ücretlerin iyileştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin Önlemleri ve Kalkınma Projeleri

Fas hükümeti, yasa dışı çocuk göçünü engellemek için çeşitli adımlar attığını bildiriyor. Alınan önlemler arasında iş imkanlarının artırılması, eğitim sisteminin iyileştirilmesi, maaşların yükseltilmesi ve ülke genelinde kalkınma projelerinin uygulanması yer alıyor.

2024 yılında ekonomik ve sosyal kalkınma kapsamında 44 projenin onaylandığı, tarım, sanayi, ticaret, hizmet, balıkçılık, turizm ve ulaşım alanlarında uygulamalara başlandığı kaydedildi.

Güncel Olaylar ve İstatistikler

İspanyol resmi kanalı 27 Temmuz’da yaklaşık 54 çocuğun Fas'tan yüzerek Sebte’ye ulaştığını, çocukların geçici merkezlere yerleştirildiğini bildirdi.

Kuzeydeki El-Fenidik bölgesinde ise 7-9 Eylül 2024 tarihlerinde aralarında gençler ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi İspanya’ya yasa dışı yollardan geçmeye çalıştı; girişimler güvenlik güçlerince engellendi ve 152 kişi yasa dışı göç organizasyonu suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Fas'ın Resmi Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Mayıs 2024 açıklamasında, 15-24 yaş arası 1,5 milyon gencin işsiz olduğunu, 15-34 yaş arası gençler göz önüne alındığında işsiz sayısının 4,3 milyon olduğunu duyurmuştu. Konsey Başkanı Ahmed Rida Şami bu durumu "Bu büyük sayı dışlanma, hayal kırıklığı, göç düşüncesi ve sosyal bütünlüğün tehdit edilmesi gibi sorunlar doğuruyor." sözleriyle değerlendirmişti.

Uzun Vadeli Çözüm Önerileri

Uzmanlar, kısa vadeli müdahalelerin yanı sıra eğitim reformları ve ekonomik entegrasyonun uzun vadede çocuk göçünü azaltmada belirleyici olacağını savunuyor. Sosyolog Şabani de gerçekçi eğitim ve ekonomik fırsatların artırılmasının, çocukların tehlikeli göç yollarına başvurmalarını engellemede kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.