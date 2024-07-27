Faslı Filozof Taha Abdurrahman, Filistin Direnişini Anlattı

Faslı Filozof Taha Abdurrahman'dan Önemli Mesajlar

Faslı düşünür Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Ankara'da "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" konulu bir konferans gerçekleştirdi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) işbirliği ile düzenlendi. Programa, İDE ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan ve diğer davetliler katıldı.

Konferansın Temaları ve Filistin

Abdurrahman, sunumunda "mutlak kötülük" kavramını derinlemesine inceledi. Filistin halkının maruz kaldığı ihanetlere değinen Abdurrahman, İmmanuel Kant ve Hannah Arendt'in kötülük anlayışlarının ötesinde bir kavram sunduğunu belirtti. Güçlü bir aklın insanlığa sunabileceği değerlerin önemine dikkat çekti.

Gazzeli Murabıtların Rolü

Abdurrahman, Gazze'de direniş gösterenlerin "murabıt" olarak tanımlanmasının önemine vurgu yaparak, "Gazzeli murabıtlar, dünya çapında bir mücadeleyi simgeliyorlar" dedi. Filistin'in kutsallığına ve Filistinlilerin görevinin insanlık değerlerini yenilemek olduğuna işaret etti.

Filistin Direnişi ve Küresel Mesajlar

Prof. Abdurrahman, Filistin direnişinin sadece bölgesel değil, evrensel bir değer taşıdığını belirti. "Dünya, Filistin'e yapılan saldırılarla saldırıya uğramaktadır" diyerek, tüm insanlığın kaderinin birbiriyle bağlantılı olduğuna vurgu yaptı.

Sonuç ve Gelecek Umutları

Konferans, Abdurrahman'ın düşünceleriyle sonlanırken, Filistin direnişinin bir model olduğunu ve gelecekte insanlığa yönelik büyük değişimlerin gerçekleşeceğine olan inançlarını paylaştı. Abdurrahman, İslami düşüncenin direnişle yeniden canlanacağını belirtti.

Daha sonra, Sefer Turan, Abdurrahman'a Kudüs'ü anlatan bir kitap hediye etti.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Konferans Salonu'nda "Mutlak Kötülük ve Sınır Boylarında Fikir Nöbeti" başlıklı konferans verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.