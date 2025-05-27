Fatih Belediye Başkanı Turan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Cevap: Algı Operasyonu

CHP Genel Başkanı Özel'in İddialarına Cevap Verildi

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyeye yönelik yolsuzluk iddialarını ''algı operasyonu'' olarak değerlendirdi. Turan, Özel'in grup toplantısında gündeme taşıdığı iddialara, Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Sayıştay Raporlarına Dikkat Çekti

Turan, Sayıştay raporlarının halka açık olduğunu vurgulayarak, bazı medya kuruluşlarında bu belgelerin sanki gizliymiş gibi sunulmasına tepkisini dile getirdi. ''Ben de kendi sosyal medya hesaplarımdan, Fatih Belediyesi Sayıştay raporlarını paylaştım. Ayrıca İstanbul ve Türkiye'deki tüm belediyelerin Sayıştay raporlarını merak edenler inceleyebilir.'' dedi.

Çapa Spor Kulübü Hakkında Açıklama

Özel'in bahsettiği tahsis belgesine yönelik açıklamalarda bulunan Turan, ''Burada bahsedilen yer, 1948'den beri yerinden hiç kıpırdamamış 91 metrekarelik Çapa Spor Kulübü. Fatih gençliğinin kullandığı bir yer ve buradan birçok önemli sporcu yetişti.'' ifadelerini kullandı. Özel’in bu tahsis belgesini yolsuzluk olarak göstermeye çalıştığını belirten Turan, ''Yarın bu spor kulübündeki insanlar da bunun cevabını vereceklerdir.'' şeklinde konuştu.

Algı Operasyonu İddiası

Turan, Sayıştay raporlarının tavsiye niteliğinde olduğunu ve gerekli düzeltmelerin yapıldığını belirtti. Özel’in açıklamalarını hayretle karşıladığını ifade eden Turan, ''Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış, yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuluyor. Bu açıkça bir algı operasyonudur.'' dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği iddialara Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.