Fatih Budak: Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulanların Umut Işığı

Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan Fatih Budak: Yüzlerce Gence Umut Oldu

Pusula Ayık Yaşam Derneği Onursal Başkanı Fatih Budak, uyuşturucu bağımlılığından kurtularak hayatını başkalarına yardım etmeye adadı. 17 yıllık zor bir sürecin ardından, gözlerindeki umut ışığıyla yüzlerce kişiye alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığından kurtulmaları için destek olan Budak, yaşadığı sıkıntıları ve kurduğu dayanışma gruplarını anlattı.

Uyuşturucu ile İlk Teması ve Yaşadığı Kayıplar

Fatih Budak, bağımlılık yolculuğuna 13 yaşında başladı. Yaklaşık 17 yıl süren sıkıntılı dönem, ailevi kayıplarla doluydu. Budak, "Her şeyimi derken basit görünmesin, gerçekten her şeyimi kaybettim. Annem, babam, abim, ablam ve kız kardeşim öldü. Bunlar ölürken ben bağımlılıktan dolayı farkında bile değildim" dedi.

Budak, birçok bağımlının yaşadığı gibi toplumda kabul görmeme ve sosyallik arayışı içindeyken uyuşturucuya yöneldiğini belirtti. Kullanımı esrarla başlayan bağımlılığı, onu ailevi ve iş yaşantısında ciddi problemlere sürükledi.

Bağımlılıkla Mücadelesi ve Dernek Kuruluşu

Uzun bir mücadele sürecinin ardından, hayatının dönüm noktası eski bir mahalle arkadaşının uzattığı yardım eli oldu. Bu birliktelik ile bir dernek aracılığıyla ilaçsız ve ücretsiz tedavi yöntemlerini deneyimledi. 5 yıl bu dernekte hizmet veren Budak, kendi kurduğu Pusula Ayık Yaşam Derneği ile 2 bin kişiye umut oldu.

Pusula Ayık Yaşam Derneği’nin sağladığı hizmetlerle ilgili olarak Budak, "Bu kişilerin bağımlılıktan kurtulduktan sonra ayık kalıp kalmadığını ölçmek için takibat ve tahlillerimiz devam ediyor. Elde ettiğimiz istatistiklere göre bu kişilerin yüzde 80'i ayık kalmayı başarıyor" ifadelerini kullandı.

Toplumda Farkındalık Oluşturma Çabaları

Bağımlılık sorununun toplumun her kesimine hitap ettiğini vurgulayan Budak, başta bağımlıların aileleri olmak üzere genel farkındalık çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. "Bağımlılığın sadece bir irade meselesi olmadığını, aynı zamanda bilimsel olarak kabul edilen bir hastalık olduğunu" belirtti.

Budak, yaşadığı kişisel zorlukları ve bağımlıların karşılaştığı zorlukları da dile getirerek, kendisinin hala psikolojik destek aldığını vurguladı. Ancak öte yandan, tedavi için başvuranların sayısının artmasının ve mevcut kapasitenin yetersiz kalmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Pusula Ayık Yaşam Derneği, modern psikoloji, maneviyat ve sosyal çevre düzenlemesi gibi unsurlarla bağımlı bireylerin yeniden hayata kazandırılmasına yardımcı olmaktadır. Fatih Budak, bağımlıların toplumdan dışlanmaması gerektiğini ve onların desteklenmesi gerektiğini de belirtti.