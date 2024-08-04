Fatih Camisi'nde Filistin İçin Dua Etme Etkinliği

Fatih Camisi'nde Filistinliler İçin Dua Etkinliği

İstanbul'un tarihi Fatih Camisi, "Mazlumlar İçin Omuz Omuza, Gazze İçin Eller Semaya" sloganıyla bir araya gelen dernek üyelerine ev sahipliği yaptı. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Sultan Derneği üyelerinin katıldığı etkinlikte, Filistinliler için dua edildi.

Edirnekapı'dan Yürüyüş

Etkinliğin başlangıcı, Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından yapılan yürüyüş oldu. Katılımcılar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin ve Hamas lehine yazılmış dövizler taşıyarak Fatih Camisi'ne ulaştı.

Mustafa Özşimşekler'den Açıklama

Cami avlusunda grup adına açıklama yapan Mustafa Özşimşekler, Gazze'de süregelen katliamla ilgili duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Özşimşekler, Batılı liderlerin vicdanlarının kuruduğunu ve böyle bir katliamın dünya tarihinde benzeri görülmediğini belirtti.

İslam Ülkeleri Birlikte Hareket Etmeli

Özşimşekler, Gazze'deki işgalin sona ermesi için İslam ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak birleşmeleri gerektiğinin altını çizdi. Açıklamanın ardından, Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.