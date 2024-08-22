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Fatih Erbakan Balıkesir'de Ekonomi Vurgusu Yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'de yaptığı açıklamalarla ekonomi politikalarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:49
Fatih Erbakan Balıkesir'de Ekonomi Vurgusu Yaptı

Fatih Erbakan Balıkesir'de Ekonomi Vurgusu Yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Burada partililerle bir araya gelen Erbakan, vatandaşlarla buluşarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Reformları İhtiyacı

Basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede ülke ekonomisinin mevcut durumunu eleştiren Erbakan, sistemin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. "Dar gelirlilerin öncelenmesi şarttır," diyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paylaşımda adaleti sağlayan, adil bir yönetimin mutlaka iş başında olması lazım. Bunun örneğini Milli Görüş döneminde gördük. Fındığa, çaya, şeker pancarına, buğdaya yüzde 200-300 artışlar sağlandı. İşçiye, memura, emekliye yüzde 100-200, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı uygulandı.”

Tarihsel Başarı ve Hedefler

Erbakan, 1997 yılında gerçekleştirilen bu ekonomik dönüşümden örnek vererek, "Bugün yüzde 320 maaş zammı yapsanız, 12 bin 500 lira alan emeklinin maaşı bir ay sonra 50 bin lira olacak," şeklinde konuştu. Bu süreçte rantiyenin önlendiğini ve milli kaynak paketleriyle ülke için çözümler üretildiğini belirtti.

Erbakan, 14 Mayıs'ta 1,5 milyon oy aldıklarını, 31 Mart'ta ise bu sayının 3 milyonun üzerine çıktığını dile getirerek, "Şimdi inşallah bu ivmeyi daha da artıracağız ve partimizi iktidara taşıyacağız," ifadesinde bulundu.

Buluşmalar ve Destek

Fatih Erbakan'a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, Balıkesir İl Başkanı Fatih İnceboy, Karesi İlçe Başkanı Fatih Kavuş, Altıeylül İlçe Başkanı Ramazan Yalım ve Kepsut İlçe Başkanı Hüseyin Çetinkaya gibi isimler eşlik etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Erbakan, ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Erbakan, ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Erbakan, ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Erbakan, ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

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