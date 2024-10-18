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Fatih Erbakan Bitlis'te Esnaf Ziyareti Düzenledi

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Bitlis'te esnaf ve vatandaşlarla buluştu, teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:56
Fatih Erbakan Bitlis'te Esnaf Ziyareti Düzenledi

Fatih Erbakan Bitlis'te Ziyaretlerde Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bitlis'te esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları gerçekleştirdi.

Güroymak'ta Esnaf ile Bir Araya Geldi

Programı kapsamında Güroymak ilçesine giden Erbakan, iş yeri sahipleriyle bir araya gelerek onların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Teşekkür Ziyareti ve Cuma Namazı

Partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Erbakan, Mehmet Selim Özmen Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra kent merkezine geçiş yaptı.

Seçim Destekleri İçin Teşekkür

Esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimlerde partimize destek veren Bitlis halkına teşekkür etmek için buradayız" dedi.

İlerleyen Ziyaretler Planları

Diğer ilçeleri de ziyaret edeceğini belirten Erbakan, "Bitlis merkezden Mutki ilçesine geçerek orada da yerel seçimde başarı gösteren teşkilatımıza ve halkımıza teşekkür ziyareti yapacağız. Bu ziyaretlerimizde milletimizin Yeniden Refah Partisine olan teveccühünü gözlemlemiş oluyoruz. Bölge halkı bizi en sıcak şekilde karşılıyor, Allah kendilerinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Yeni Üye Kayıtları

Erbakan, esnafla bir araya geldiklerinde yeni üye kayıtları da gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu vesileyle tüm Bitlis halkına teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Erbakan, daha sonra beraberindekilerle Mutki ilçesine hareket etti.

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