Fatih Erbakan'dan Instagram Yasağına Tepki: Kendi Sosyal Medya Platformlarımızı Kurmalıyız

Fatih Erbakan, Sosyal Medya Üzerindeki Kontrolü Eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı sırasında Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelini değerlendirdi. Erbakan, sosyal medya platformlarının uluslararası güçlerin etkisi altında olduğunu belirterek, "Aslında kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, oluşturmamız lazım," dedi.

İsmail Heniyye'nin Vefatı Üzerine Duygularını Paylaştı

Erbakan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatının ardından, "İslam alemi büyük bir dava adamını, cesur bir mücahidi kaybetti. Heniyye'nin davası baki kalacaktır ve bu mücadele daha da güçlenecektir," ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sözlerine Tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayan Erbakan, bu tür açıklamaların asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kürecik Radar Üssü ve Yerel Yönetimlere Eleştiriler

Malatya Kürecik'teki radar üssünün kapatılması gerektiği konusunda da açıklamalarda bulunan Erbakan, "Siyonistlerin korunmasına yönelik bu durum sona ermelidir," dedi. Ayrıca, hükümetin belediyelere yönelik sosyal güvenlik borçları tahsilatını eleştirerek, bu durumun çifte standart oluşturduğunu ifade etti.

Aylık Gelir Önerisi ve Sosyal Medya Üzerine Görüşler

Erbakan, temel ihtiyaçlar için bir ailenin aylık 62 bin lira gelire sahip olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sosyal medya platformları üzerindeki siyonist etkiye karşı Türkiye'nin kendi platformlarını oluşturması gerektiğinin altını çizerek, "Kapatmalara kıyasla sürdürülebilir çözümler üretmek zorundayız," diye konuştu.