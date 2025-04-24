Fatih Erbakan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu: Tavizlere Hayır!

Fatih Erbakan'dan Önemli Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da yaptığı açıklamalarda, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı elbette istiyoruz ancak bununla birlikte terör örgütüne taviz anlamına gelebilecek adımların atılmasını da istemiyoruz" dedi.

Parti Programı Kapsamında Buluşmalar

Partisinin Anadolu Buluşmaları programına katılmak için Çorum'da bulunan Erbakan, burada düzenlediği basın toplantısında, partinin üst düzey yöneticileriyle birlikte vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Siyaset Anlayışı ve Meclis Düzenlemeleri

Yeniden Refah Partisi olarak "doğruya doğru, yanlışa yanlışa" diyen bir siyaset anlayışını benimsediklerini vurgulayan Erbakan, bu çerçevede Meclis'te yapılacak bazı düzenlemelere müdahale ettiklerini bildirdi.

Terörsüz Türkiye Süreci

Erbakan, Türkiye'de mevcut olan "Terörsüz Türkiye" sloganıyla başlayan süreçte, kendilerinin terörsüz bir Türkiye için mücadele ettiklerini belitti. Ancak, bu hedef doğrultusunda terör örgütüne verilecek tavizlere karşı durduklarını kaydetti.

Şehit Aileleri ve Adalet

Yetkililerin taviz vermeyeceklerine dair açıklamalar yaptığını dile getiren Erbakan, bununla birlikte bazı çevrelerin Abdullah Öcalan ile ilgili tartışmalar başlattığını söyledi. Erbakan, "Abdullah Öcalan'ın tecridi kaldırılsın, serbest kalsın gibi taleplerin gündeme getirilmesi kabul edilemez" dedi. Ayrıca, böyle bir durumda karar verme yetkisinin devlet yetkilileri ve Adalet Bakanlığı değil, şehit aileleri olduğunu belirtti. Bu durumun hem hakkaniyet hem de adalet açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Erbakan, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz fakat bu, terör örgütüne taviz verilerek yapılmamalıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.