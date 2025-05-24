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Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nde Adil Bir Dünyanın Müjdesini Verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünde adil bir dünya vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 23:29
Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nde Adil Bir Dünyanın Müjdesini Verdi

Fatih Erbakan'dan Fethi Kutlama Mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen "İstanbul'un Fethi" programına katılan Erbakan, Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağının mesajını verdi.

Fethi Anma ve Gönülleri Kazanma Vurgusu

Erbakan, konuşmasında Sultan Fatih'in torunları olarak toplandıklarını belirterek, "Sultan Fatih'in davasının erleri olarak buradayız. Mübarek ve muazzam fethin 572. yıl dönümü kutlu olsun. İslam aleminin tüm ezilenlerin kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Fethin yalnızca toprak kazanmak olmadığını vurgulayan Erbakan, "Fetih, aynı zamanda gönülleri kazanmak demektir. Hakkı ve adaleti hakim kılmak, bu anlayışla fethetmek esastır," dedi.

Ayasofya'ya Dikkat Çekti

Fetih yıl dönümünde Ayasofya'ya mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erbakan, Ayasofya Camisi'nin İstanbul'un İslam toprağı olduğunun bir simgesi olduğunu ifade etti. Erbakan, "Bizler de bugün fethin 572. yıl dönümünde Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyayı, yeni bir dünyayı mutlaka kuracağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneğince, Gaziosmanpaşa Spor...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneğince, Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi'nde düzenlenen "İstanbul'un Fethi" programına katılarak konuşma yaptı.

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