Fatih Erbakan İzmir 3. Olağan İl Kongresi'nde Konuştu

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede parti mesajları ve uluslararası sorumluluk vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İzmir 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Erbakan, parti kapatmalara ve engellemelere rağmen Milli Görüş'ün dimdik ayakta olduğunu belirtti ve partinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 100 bin katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Erbakan, partinin hedeflerini ve ekonomik yaklaşımını şöyle özetledi: "Çare Milli Görüş'tedir. Çare adil ekonomik düzendedir. Çare, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline giriştedir. Bunu İzmir'den bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırıyoruz."

Konuşmasında uluslararası insani krizlere de değinen Erbakan, Gazze ve Arakan'da yaşanan zulümlere dikkat çekti. Doğu Türkistan için ise, "Tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon kardeşimizin Çin zulmünden kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır" dedi.

Erbakan, Myanmar ve Arakan'daki Müslümanların durumuna, Filistin'in ve Gazze'nin içinde bulunduğu soykırım, açlık ve kıtlık tehlikesine işaret ederek, aynı zamanda yurt içindeki emekli ve asgari ücretlilerin ekonomik sıkıntılarına da vurgu yaptı.

57 Müslüman ülkenin ve Türkiye'nin güç birliği yapmasının gerekliliğini vurgulayan Erbakan, bu kapsamda hayata geçirilecek projeler arasında D-60 projesine değindi. Erbakan, ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı: "Cenabıallah dünyadaki petrol, doğal gaz ve su kaynaklarının büyük bölümünü Müslüman ülkelere vermiştir." Bu kaynakların ortak hareketle "zulümleri durduracak bir yaptırım gücü" oluşturabileceğine dikkat çekti.

Kongre gündeminin tamamlanmasının ardından yapılan seçimde, mevcut İl Başkanı Cemal Arıkan yeniden göreve seçildi. Partiye yeni katılan üyelerin rozetleri ise Erbakan tarafından takıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (ortada), partisinin İzmir il kongresine katıldı.