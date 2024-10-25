Fatih Erbakan Terörü Kınadı: ‘Masaya Oturulmaz’

Erbakan Terörle Müzakere Edilmeyeceğini Belirtti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısında gündemdeki önemli konuları değerlendirdi. Erbakan, "Terörle masaya oturulmaz, terörle pazarlık yapılmaz, teröristlere söz verilmez, teröristlerin sözüne güvenilmez." diyerek terörün müzakere edilemeyeceği mesajını verdi.

Şehitlere Saygı ve Terörün Kınanması

Erbakan, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında şehit olanlar için rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi. İlgili İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK üyesi olduğu belirtildi. Erbakan, terörü kınamakla kalmayıp, PKK’nın hain emellerini de vurguladı.

Güvenlik ve İstihbarat Zaafları

Olayın çok yönlü olarak soruşturulması talep eden Erbakan, güvenlik zaafiyetleri konusunda da sert açıklamalarda bulundu. "Güvenlik ve istihbarat zaafımız olduğunu görmüş olduk." diyen Erbakan, terörün kökünün kazınmadığını ifade etti.

Terörle Mücadele ve Şehitlerimizin Hatırası

Terörle mücadelede büyük bedeller ödendiğini vurgulayan Erbakan, "40 yıl boyunca Türk'üyle, Kürt'üyle bu kadar kayıplar verdik..." diyerek toplumdaki derin yaralara dikkat çekti. Terörden en çok etkilenen kesimin Kürt vatandaşlar olduğunu belirtti.

Kürt Temsilcileri

Erbakan, "Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi ne Abdullah Öcalan ne PKK ne de başka bir yapıdır." diyerek, aslında çözüm için muhatap alınması gerekenlerin siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları olduğunu ifade etti.

Devletin Gücü ve Çözüm Yolları

Öcalan’ın TBMM’de konuşmasının devlet ve millet için bir acizlik göstermesi anlamına geleceğini belirten Erbakan, geçmişte benzer süreçlerin hayra vesile olmadığını da dile getirdi. "Türkiye Cumhuriyeti devletini aciz göstermekte..." ifadesiyle bu tür gelişmelere kesinlikle karşı çıktığını ifade etti.

Sonuç Olarak

Erbakan, "Terörle masaya oturulmaz, terörle pazarlık yapılmaz." söyleminde bulunarak, terörle müzakere etmenin kabul edilemeyeceğini yineledi. "Çare Milli Görüş'tedir." diyerek sorunun Milli Görüş politikalarıyla çözülebileceğini vurguladı.