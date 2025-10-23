Fatih Erbakan: Yeniden Refah'ta Mağduriyete Son, Adalet ve Refah

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sosyal İşler Başkanlığınca Mamak ilçesindeki Seğmen Konağı'nda düzenlenen "Türkiye Mağduriyet Zirvesi"nde konuştu. Toplumun farklı kesimlerinden gelen mağduriyet seslerine kulak verdiklerini belirten Erbakan, iktidarlarında mağduriyetlerin sona ereceğini ve adalet ile refahın hakim olacağını vurguladı.

Erbakan'ın Açıklamaları

Erbakan, toplantının amacı hakkında, toplumun farklı kesimlerinden çeşitli mağduriyet yaşayanların sesine kulak vererek bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi ve iktidara gelmeleri halinde mazlumların yanında olacaklarını ifade etti.

"Yeniden Refah iktidarında inşallah mağduriyet değil, adalet, refah ve bereket hikayeleri yazılacak" dedi ve milletin duası ile desteğinin adalet için mücadele edenlerin yanında olacağına inandıklarını ekledi.

Erbakan, her mağduriyet için çözüm önerilerinin hazır olduğunu belirterek şu taahhütleri sıraladı:

EYT: EYT sonrası mağdur edilen kademelilere hakkını teslim edeceğiz.

Taşeron işçiler: Taşeron işçilerinin tamamına kadro vereceğiz.

Emekliler: Emeklilerimizin maaşı insanca yaşanabilir seviyeye çıkacak.

Asgari ücret: Asgari ücret açlık sınırında değil, refah sınırının üzerinde olacak.

Atama bekleyen öğretmenler: Atanamayan öğretmenler kalmayacak.

Güvenlik görevlileri: Uzman çavuşlarımızın, korucularımızın ve Emniyet Teşkilatımızın özlük hakları güvence altına alınacak.

Depremzedeler: Depremzede vatandaşlarımızın borçları, faizleri silinecek, konut hakkı devlet güvencesine alınacak.

Bağ-Kur ve kamu çalışanları: Bağ-Kur prim sayısı memurlarla eşitlenecek, kamu çalışanlarına liyakat esaslı adil terfi sistemi getirilecek.

Hobi bahçesi mağdurları: Hobi bahçesi mağdurlarının mülkiyet sorunları adaletle çözülecek.

Toplantıda ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Sacit Günbey ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da birer konuşma yaptı.

