Fatih Karabatı sahada: Sevgi Yolu ve Ömer Matlı Pazaryeri incelemesi

Karacabey’de belediyecilik sahada sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşlarla bire bir diyalog kurma ilkesini sahada uygulamaya devam ederek Sevgi Yolu Prestij Cadde Projesi ile Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ziyaretlerinde ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlere AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy ve ilgili belediye birim müdürleri eşlik etti.

Sevgi Yolu’nda Prestij Cadde çalışmalarında sona gelindi

Başkan Karabatı, ilçenin görünümünü yenilemesi hedeflenen Sevgi Yolu Prestij Cadde Projesi alanında teknik ekibinden proje hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Proje; yaya öncelikli alanlar, çevre düzenlemesi ve sosyal yaşamı destekleyecek donatılarla modern kent estetiğini öne çıkaracak şekilde planlandı. Karabatı, incelemelerde işin hem teknik hem de görsel kalitesine önem verdiklerini vurguladı.

Pazaryerinde samimi diyalog, birebir iletişim

Sevgi Yolu incelemesinin ardından Başkan Karabatı, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ve çevresine geçerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Karacabey Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Nusret Orumdaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Karabatı, pazaryerinde tezgâh açan esnafı tek tek dolaşarak hayırlı işler diledi ve karşılaşılan sorunları doğrudan dinledi. Ulaşım, çevre düzeni, pazaryeri şartları ve günlük yaşamı etkileyen konular başta olmak üzere iletilen talepleri not aldı ve ilgili birim müdürlerine yerinde talimatlar verdi.

"Halktan kopuk belediyecilik anlayışını benimsemiyoruz"

Belediye Başkanı Fatih Karabatı ziyaretlerde yaptığı değerlendirmede, halk odaklı belediyecilik anlayışını şu sözlerle özetledi: "Biz Karacabey’i masa başında değil, sokakta, pazarda, vatandaşımızın yanında yönetiyoruz. Halktan kopuk bir belediyecilik anlayışına inanmıyoruz, benimsemiyoruz. Mümkün olduğunca makamımda oturmuyor, halkın içinde olmaya gayret gösteriyorum. Esnafımızın, hemşehrilerimizin beklentilerini yerinde dinlemek, sorunları doğrudan görmek bizim için çok kıymetli. Karacabey’i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyaretler sırasında esnaf ve vatandaşlar, belediye başkanını sahada sık sık görmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek taleplerini doğrudan iletebilmenin önemine dikkat çekti. Vatandaşlar, Karacabey Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarının devam etmesini temenni etti.

