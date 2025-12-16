DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Fatih Karabatı sahada: Sevgi Yolu ve Ömer Matlı Pazaryeri incelemesi

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Sevgi Yolu Prestij Cadde Projesi ve Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla birebir görüştü.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:05
Fatih Karabatı sahada: Sevgi Yolu ve Ömer Matlı Pazaryeri incelemesi

Karacabey’de belediyecilik sahada sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşlarla bire bir diyalog kurma ilkesini sahada uygulamaya devam ederek Sevgi Yolu Prestij Cadde Projesi ile Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ziyaretlerinde ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlere AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy ve ilgili belediye birim müdürleri eşlik etti.

Sevgi Yolu’nda Prestij Cadde çalışmalarında sona gelindi

Başkan Karabatı, ilçenin görünümünü yenilemesi hedeflenen Sevgi Yolu Prestij Cadde Projesi alanında teknik ekibinden proje hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Proje; yaya öncelikli alanlar, çevre düzenlemesi ve sosyal yaşamı destekleyecek donatılarla modern kent estetiğini öne çıkaracak şekilde planlandı. Karabatı, incelemelerde işin hem teknik hem de görsel kalitesine önem verdiklerini vurguladı.

Pazaryerinde samimi diyalog, birebir iletişim

Sevgi Yolu incelemesinin ardından Başkan Karabatı, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ve çevresine geçerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Karacabey Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Nusret Orumdaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Karabatı, pazaryerinde tezgâh açan esnafı tek tek dolaşarak hayırlı işler diledi ve karşılaşılan sorunları doğrudan dinledi. Ulaşım, çevre düzeni, pazaryeri şartları ve günlük yaşamı etkileyen konular başta olmak üzere iletilen talepleri not aldı ve ilgili birim müdürlerine yerinde talimatlar verdi.

"Halktan kopuk belediyecilik anlayışını benimsemiyoruz"

Belediye Başkanı Fatih Karabatı ziyaretlerde yaptığı değerlendirmede, halk odaklı belediyecilik anlayışını şu sözlerle özetledi: "Biz Karacabey’i masa başında değil, sokakta, pazarda, vatandaşımızın yanında yönetiyoruz. Halktan kopuk bir belediyecilik anlayışına inanmıyoruz, benimsemiyoruz. Mümkün olduğunca makamımda oturmuyor, halkın içinde olmaya gayret gösteriyorum. Esnafımızın, hemşehrilerimizin beklentilerini yerinde dinlemek, sorunları doğrudan görmek bizim için çok kıymetli. Karacabey’i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyaretler sırasında esnaf ve vatandaşlar, belediye başkanını sahada sık sık görmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek taleplerini doğrudan iletebilmenin önemine dikkat çekti. Vatandaşlar, Karacabey Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarının devam etmesini temenni etti.

VATANDAŞLARLA KURDUĞU BİRE BİR DİYALOGLARLA HER DAİM İNSAN ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI SAHAYA...

VATANDAŞLARLA KURDUĞU BİRE BİR DİYALOGLARLA HER DAİM İNSAN ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI SAHAYA YANSITAN KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, SEVGİ YOLU PRESTİJ CADDE PROJESİ VE ÖMER MATLI KAPALI PAZARYERİ ZİYARETLERİYLE İLÇEDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

VATANDAŞLARLA KURDUĞU BİRE BİR DİYALOGLARLA HER DAİM İNSAN ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI SAHAYA...

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi