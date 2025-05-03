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Fatih Sultan Mehmet, 544. Yılında Hünkar Çayırı'nda Anıldı

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda düzenlenen anma programıyla yad edildi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 18:06
Fatih Sultan Mehmet, 544. Yılında Hünkar Çayırı'nda Anıldı

Fatih Sultan Mehmet, Vefatının 544. Yılında Anıldı

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında, son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı ile yad edildi. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Dua ve Anma Töreni

Programda, Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere, tüm şehitler için ve Kudüs'ün İsrail işgalinden kurtulması için dua edildi. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Fatih Sultan Mehmet'i sevdiğimiz için burada toplandık. Onun ideallerini paylaşıyoruz; hedeflerini Türk milletine ve insanlığa faydalı gördüğümüz için buradayız. Hedefleri uğruna canını feda eden ecdadımıza layık olma amacındayız" dedi.

Programda Düşüncelerini Paylaştı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de etkinliğin amacını, Fatih Sultan Mehmet'in her zaman hatırlanması adına duyduğu sorumlulukla ifade etti. Büyükgöz, "Vefatının bugün 544. yıl dönümünü anmak için gayret gösteriyoruz. O'nu hatırlamak ve methetmek, bizim için bir görevdir" diye konuştu.

Uzman Görüşleri

Tarihçi ve yazar Tufan Gündüz, katılımcılara Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve başarıları hakkında bilgi verdi. Programa, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katılarak etkinliğe destek verdi.

Fatih Sultan Mehmet için vefatının 544. yılında, son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki...

Fatih Sultan Mehmet için vefatının 544. yılında, son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi. Tarihçi, yazar Tufan Gündüz de katılımcılara Fatih Sultan Mehmet'i anlattı.

Fatih Sultan Mehmet için vefatının 544. yılında, son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki...

Fatih Sultan Mehmet için vefatının 544. yılında, son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi. Tarihçi, yazar Tufan Gündüz de katılımcılara Fatih Sultan Mehmet'i anlattı.

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