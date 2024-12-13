DOLAR
34,92 -0,19%
EURO
36,69 -0,21%
ALTIN
2.989,19 0,68%
BITCOIN
3.537.176,41 -1,49%

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Fatih Meclis Simülasyonu' Etkinliği Gerçekleştirildi

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Fatih Meclis Simülasyonu' etkinliği, öğrencilere yasama süreçlerini deneyimleme fırsatı sağladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:08
Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Fatih Meclis Simülasyonu' Etkinliği Gerçekleştirildi

Fatih Meclis Simülasyonu Etkinliği Bilgilendiriyor

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin desteğiyle düzenlenen "Fatih Meclis Simülasyonu" etkinliği, gençlerin yasama süreçleri hakkında bilgi edinmesine olanak tanıdı. Etkinliğin açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, okulun dünya çapında bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı.

Başarı ve Gelecek Vizyonu

Erdoğan, "Bu okulun eğitimdeki başarısı diğer okullara örnek olacak. Buradan güçlü eğitim alacak olan öğrenciler, ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak" dedi. Ayrıca Türkiye'deki uluslararası imam hatip okullarının doğru bir yolda ilerleyeceğine de dikkat çekti.

Konuşmasında, TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) sonuçlarını da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin eğitimdeki olumlu gelişmelerinin pek çok Avrupa ülkesinden daha başarılı bir duruma geldiğini belirtti. Eğitim sürecinin sürekli değişen bir yapı olduğunu ifade eden Erdoğan, müfredatın da bu bağlamda güncellenmeye ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Program çıkışında gazetecilere konuşan Erdoğan, "Fatih Meclisi" adlı simülasyonun 26 okuldan, 60'tan fazla ülkeden katılımcı öğrencilerin yer aldığı bir etkinlik olduğunu belirtti. Öğrencilerin yasama işlemleri hakkında deneyim kazanarak liderlik becerilerini geliştirdiklerini dile getirdi.

Etkinliğin ikinci gününde, komitelerde alınan kararların, meclis başkanı ve tüm milletvekillerinin huzurunda açıklanacağını ifade eden Erdoğan, programda gençlerin tartışma, müzakere ve işbirliği gibi alanlarda aktif rol alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını da vurguladı.

Tarihi Bağlantılar ve Gelecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, etkinliğin değerine dikkat çekerek, "Fatih'in İstanbul'u, İstanbul'un da dünya olduğunu söyledi. Ayrıca, Fatih ilçesinin eğitim tarihine de ışık tuttu.":

Yentür, "Fatih'teki okullar, eğitim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Gençler, inşallah dünyada ve Türkiye'de ilkleri başaracak" dedi.

Etkinlikte ayrıca ÖNDER Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Aksoy ve birçok öğrenci de yer aldı.

Oturumlar ve Hedeflenen Çıktılar

"Fatih Meclis Simülasyonu", 10 ayrı konuyu ele alarak çözümler üretecek. Üç gün boyunca yapılacak oturumların ardından, 10 ayrı başlıkta raporlar hazırlanarak TBMM başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak. Gençler, ilk gün açılışın ardından komitelerinde belirlenen gündem maddeleri üzerine derinlemesine tartışacak.

Etkinliğin ikinci gününde, aldığı kararlar meclisin tüm üyeleri önünde açıklanacak. Elde edilen sonuçların, Türkiye’nin eğitimine katkı sağlayacak önemli bir adım olduğu yönünde görüş birliği sağlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
2
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"
3
Broadcom'un Piyasa Değeri İlk Kez 1 Trilyon Doları Aştı
4
Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Fatih Meclis Simülasyonu' Etkinliği Gerçekleştirildi
5
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Yaya Çarptı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı
6
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor
7
Bakan Tekin'den Şehit Taha Nergiz'in Ailesine Taziye Ziyareti

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç