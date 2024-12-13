Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Fatih Meclis Simülasyonu' Etkinliği Gerçekleştirildi

Fatih Meclis Simülasyonu Etkinliği Bilgilendiriyor

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin desteğiyle düzenlenen "Fatih Meclis Simülasyonu" etkinliği, gençlerin yasama süreçleri hakkında bilgi edinmesine olanak tanıdı. Etkinliğin açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, okulun dünya çapında bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı.

Başarı ve Gelecek Vizyonu

Erdoğan, "Bu okulun eğitimdeki başarısı diğer okullara örnek olacak. Buradan güçlü eğitim alacak olan öğrenciler, ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak" dedi. Ayrıca Türkiye'deki uluslararası imam hatip okullarının doğru bir yolda ilerleyeceğine de dikkat çekti.

Konuşmasında, TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) sonuçlarını da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin eğitimdeki olumlu gelişmelerinin pek çok Avrupa ülkesinden daha başarılı bir duruma geldiğini belirtti. Eğitim sürecinin sürekli değişen bir yapı olduğunu ifade eden Erdoğan, müfredatın da bu bağlamda güncellenmeye ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Program çıkışında gazetecilere konuşan Erdoğan, "Fatih Meclisi" adlı simülasyonun 26 okuldan, 60'tan fazla ülkeden katılımcı öğrencilerin yer aldığı bir etkinlik olduğunu belirtti. Öğrencilerin yasama işlemleri hakkında deneyim kazanarak liderlik becerilerini geliştirdiklerini dile getirdi.

Etkinliğin ikinci gününde, komitelerde alınan kararların, meclis başkanı ve tüm milletvekillerinin huzurunda açıklanacağını ifade eden Erdoğan, programda gençlerin tartışma, müzakere ve işbirliği gibi alanlarda aktif rol alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını da vurguladı.

Tarihi Bağlantılar ve Gelecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, etkinliğin değerine dikkat çekerek, "Fatih'in İstanbul'u, İstanbul'un da dünya olduğunu söyledi. Ayrıca, Fatih ilçesinin eğitim tarihine de ışık tuttu.":

Yentür, "Fatih'teki okullar, eğitim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Gençler, inşallah dünyada ve Türkiye'de ilkleri başaracak" dedi.

Etkinlikte ayrıca ÖNDER Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Aksoy ve birçok öğrenci de yer aldı.

Oturumlar ve Hedeflenen Çıktılar

"Fatih Meclis Simülasyonu", 10 ayrı konuyu ele alarak çözümler üretecek. Üç gün boyunca yapılacak oturumların ardından, 10 ayrı başlıkta raporlar hazırlanarak TBMM başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak. Gençler, ilk gün açılışın ardından komitelerinde belirlenen gündem maddeleri üzerine derinlemesine tartışacak.

Etkinliğin ikinci gününde, aldığı kararlar meclisin tüm üyeleri önünde açıklanacak. Elde edilen sonuçların, Türkiye’nin eğitimine katkı sağlayacak önemli bir adım olduğu yönünde görüş birliği sağlanıyor.