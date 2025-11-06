Fatih'te 3. Hayır Müzayedesi Geliri Gazze'ye Ulaştırılacak

Bağışlar ASKON Aşevi'ne gönderilecek

Fatih Belediyesi, gelirinin tamamı Gazze'ye bağışlanmak üzere 3. Hayır Müzayedesi'ni gerçekleştirdi. Etkinlikten elde edilecek gelir, Gazze'deki Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aşevi'nde kullanılacak.

Müzayede, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir program kapsamında yapıldı. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Prof. Dr. Ali Erbaş, iş insanları, sanatçılar ve gönüllüler katıldı.

Programda kürsüye çıkan Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze için dua etti. Duanın ardından, antika eşyaların yer aldığı müzayede yapıldı ve katılımcıların desteğiyle bağış kampanyası başlatıldı.

Fatih Belediyesi yetkilileri, düzenlenen müzayedeyle toplumun dayanışma ve yardımseverlik duygusunu güçlendirmeyi, toplanan kaynakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

