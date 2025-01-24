DOLAR
35,7 -0,18%
EURO
37,37 -0,42%
ALTIN
3.184,87 -1,02%
BITCOIN
3.750.548,3 -2,09%

Fatih'te Atatürk Anıtı'na Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'te Atatürk Anıtı'na saldıran bir şüpheli, vatandaşların tepkisi sonrası gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:26
Fatih'te Atatürk Anıtı'na Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'te Atatürk Anıtı'na Saldırı Gündemde

Fatih ilçesinde, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırı sonrası bir şüpheli gözaltına alındı. Sarayburnu'nda meydana gelen olayda, bir kişi elindeki demir aletle anıtın üzerine çıkarak, büste saldırıda bulundu.

Vatandaşların Tepkisi

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, saldırganı anıttan indirmek için çaba gösterdi. Hızla durumu polis ekiplerine bildiren vatandaşlar, olayın daha da büyümesini engelledi.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Vakayı kısa sürede öğrenen polis ekipleri, olay yerine intikal ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Bu saldırı, çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Gündem Özeti: 24 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar
3
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic İstifa Etti: Yolsuzluk İddiaları Gölgesinde Görevini Bıraktı
4
Bursa'da Babasını Tüfekle Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası
5
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
CHP'den Hayvancılıkta İthalat Bağımlılığına Sert Eleştiriler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği