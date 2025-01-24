Fatih'te Atatürk Anıtı'na Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'te Atatürk Anıtı'na Saldırı Gündemde

Fatih ilçesinde, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırı sonrası bir şüpheli gözaltına alındı. Sarayburnu'nda meydana gelen olayda, bir kişi elindeki demir aletle anıtın üzerine çıkarak, büste saldırıda bulundu.

Vatandaşların Tepkisi

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, saldırganı anıttan indirmek için çaba gösterdi. Hızla durumu polis ekiplerine bildiren vatandaşlar, olayın daha da büyümesini engelledi.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Vakayı kısa sürede öğrenen polis ekipleri, olay yerine intikal ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Bu saldırı, çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.