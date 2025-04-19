Fatih'te Bıçaklanarak Öldürülen Elif Kırav toprağa verildi

Fatih'te Dram Alesi: Elif Kırav Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fatih'te yaşanan bir cinayet olayı, tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, dizi oyuncusu arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav'ın cenazesi toprağa verildi. Olayın ardından yaşanan gelişmeler, toplumda büyük bir üzüntü ve infiale yol açtı.

Cenaze Töreni

Elif Kırav için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Törene ailesi ve arkadaşları katılım gösterdi. Kırav'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın Detayları

İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evine geç saatlerde dizi oyuncusu arkadaşı Sevil A. ile birlikte gelen Elif Kırav, ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine komşuları tarafından yaralı halde bulundu. Yapılan incelemelerde, Kırav'ın bıçakla yaralandığı anlaşıldı. Tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Soruşturma Süreci

Olayın hemen ardından yürütülen soruşturmada, faili olduğu değerlendirilen Sevil A. Esenyurt'ta gözaltına alındı. Emniyet birimlerinde yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bu trajik gelişme, yakınları ve arkadaşları tarafından derin bir üzüntü ile karşılanırken, hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceği ise merakla bekleniyor.

Fatih'te tartıştığı dizi oyuncusu arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav'ın cenazesi toprağa verildi. Elif Kırav için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Fatih'te tartıştığı dizi oyuncusu arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav'ın cenazesi toprağa verildi. Elif Kırav için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.