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Fatih'te Çamaşırhanede Yangın Kontrol Altına Alındı

Eminönü'ndeki bir iş yerinin çamaşırhane bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:49
Fatih'te Çamaşırhanede Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul'un tarihi semtlerinden Eminönü'nde, Hüdavendigar Caddesi üzerinde yer alan bir çanta dükkanının çamaşırhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Gelişimi

Yangının nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın sırasında iş yerinin üst katında bulunan otelin çalışanları ve misafirleri, güvenlik önlemi olarak bina dışına tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak daha büyük bir felaketi önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler ise devam ediyor.

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