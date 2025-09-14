Fatih'te Denetimden Kaçarken Polise Çarpan Motosikletli Yakalandı

Olayın Detayları

Fatih'in Zeyrek Mahallesi'nde, 8 Eylül tarihinde denetim yapan polis ekipleri, 34 HJS 775 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü Ali İ. (38), polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında Ali İ., denetim noktasında görev yapan polis memuru Fatma D'ye çarptı. Polis memurunun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından memur ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, kısa sürede motosiklette bulunan Ali İ. ile yanındaki M.A. (55)'yı yakaladı.

Yapılan sorgulamada, şüpheli Ali İ.'nin "cinsel saldırı", iki ayrı "kasten yaralama", "parada sahtecilik" ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.